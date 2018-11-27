В коррекционной школе-интернате № 28 для слабовидящих детей прошел спортивный праздник «Я такой же, как и ты».
Перед состязаниями ребята представили концертные номера, показав, что они прекрасно поют, танцуют и читают стихи.
И вот старт! В спортивном зале шум и смех, возласы: «Быстрее, не отставай!». Дети соревновались в разных видах спорта: в беге, отжиманиях, прыжках с места, пионерболу.
- Такие мероприятия будем проводить периодически, - заметил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации района Рустем Камалдинов. – Ребята замечательные. Проявили и волю к победе, и дух коллективизма.
Обучение в интернате ведется в двух специализированных классах: для слабовидящих по дидактическим материалам с укрупненным шрифтом и для детей с остаточным зрением, где используется рельефно-точечный шрифт Брайля.
- В школе преподаются общеобразовательные дисциплины и предметы коррекционного цикла, направленные на адаптацию учащихся (развитие мелкой моторики пальцев, ориентированность в пространстве и социально-бытовая, ритмика, лечебная физкультура, информационные технологии), - пояснила заместитель директора школы-интерната Айгуль Кильмухметова. – Вообще дети очень вдумчивы, спокойны. Они умеют дружить, уважают взрослых. И видят… сердцем.
Помещение школы очень удобно и организовано по всем нормам безбарьерной среды. Здесь есть даже общежитие на 120 мест для иногородних, компьютерный класс, столярно-слесарная мастерская, кабинеты домоводства, лингафонный.
Сложилась дружба между ребятами и игроками футбольного клуба «Уфа». Дети приходят на стадион «Нефтяник» и наблюдают за тренировками команды, «болеют» на матчах.
А недавно и футболисты побывали у них в гостях и подарили игровую форму.
В этом месяце дети посетили передвижную выставку «Историко-культурное наследие на кончиках пальцев». Это стало возможным благодаря гранту Президентского фонда. Дети смогли в полном смысле слова прикоснуться к до того неизведанным и недоступным для них памятникам деревянного и каменного зодчества. Они узнали, что собой представляют мавзолеи Тура-Хана и Хусейн-бека, соборы Василия Блаженного и Исаакиевский, церкви в Коломенском, храм в Кижах, Ласточкино гнездо в Крыму, соборная мечеть в Уфе и даже Биг-Бен. Модели изготовлены с помощью 3D-принтеров студентами педуниверситета и снабжены выпуклым шрифтом.
Воспитанники интерната живут очень насыщенно. Встречаются с писателями и поэтами, посещают кукольные спектакли, мальчики учатся столярному мастерству, девочки – кулинарии и рукоделию. Убеждена: из стен школы они выйдут подготовленными к жизни.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.