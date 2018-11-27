Транспортные перспективы

26 ноября в Доме Республики прошло очередное совещание, получившее название «Транспортный час».
– Мы будем проводить его раз в месяц, обсуждать крупные вопросы и намечать планы работы, – сказал врио главы республики Радий Хабиров. – Территория у нас большая. Башкортостан – второй по протяженности автомобильных дорог регион в Российской Федерации. Поэтому вопросы транспорта и дорожной инфраструктуры имеют для нас большое значение.
Участники обсудили несколько тем, которые прозвучали и подробно обсуждались на XII Международном форуме «Транспорт России», завершившемся на днях в Москве. На его площадках Радий Хабиров провел несколько рабочих встреч. Их результаты могут стать решающими в дальнейшем развитии республики и Уфы.
В частности, проект создания сплошных вторых путей на участке Южного обхода Уфы направления Дема Южная — Иглино протяженностью 50 км позволит разгрузить этот важнейший транспортный узел. Также есть планы по строительству четвертых главных путей на участке Дема — Чишмы (общая протяженность 24,6 км), создание железнодорожного обхода Дема — Благовещенск (42 км), а также реконструкции железнодорожных станций Дема, Уфа, Шакша. Все это станет частью Программы по повышению пропускной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта. Должна быть создана рабочая группа, которая изучит вопрос экономической целесообразности проекта.
- Практически весь пассажиро- и грузопоток, который идет по территории Башкортостана, рассекает Уфу. Мы предлагаем увести грузопоток в обход вокруг столицы. Это даст нам возможность использовать существующие линии для более эффективных и удобных сервисов пригородного транспорта, - прокомментировал Радий Хабиров.
Кроме этого, в Москве приняли решение о включении Уфы в проект маршрута железнодорожной высокоскоростной магистрали «Москва–Екатеринбург».
Во время делового завтрака с министром транспорта России Евгением Дитрихом и руководителем Росавтодора Андреем Костюком состоялось обсуждение концессионного проекта по строительству Восточного выезда из Уфы - он уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Суммарный объем инвестиций составит около 34 млрд рублей. Срок действия концессионного соглашения — 25 лет. Из них четыре года отводится на строительство транспортного коридора.
На площадках форума речь также заходила и о реконструкции автомобильной дороги Р-240 «Уфа – Оренбург». В федеральную собственность предложено передать часть трассы «Уфа – Аэропорт». Поддержку Росавтодора получили проекты возведения автомобильного моста через реку Белую в створе улицы Воровского, на который будет выделено 2,5 млрд рублей, а также реконструкции транспортного обхода Стерлитамака и строительства современной четырехполосной трассы.
Также на Транспортном форуме стало известно, что железнодорожный вокзал Уфы достроят к 100-летию Башкортостана в 2019 году.
Юлия Пахомова.