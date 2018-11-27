Снегурочка рождается в реке

Скоро главные площади города украсят ледовые городки, которые порадуют нас сказочными замками, веселыми образами и волшебными персонажами Нового года. Чтобы воплотить в реальность снежные фантазии, специалисты МБУ по благоустройству начали добывать лед.
- Традиционно прозрачные пластины вырезаются в затонской заводи реки Белой, - сообщили на предприятии. - На текущий год запланировано заготовить около 1500 блоков льда.
Перед тем как попасть в руки скульпторов, проходит несколько этапов: подготовка необходимой техники, расчистка поверхности реки, разметка и обрезка льда, а затем осторожная погрузка блоков.
- На сегодняшний день уже изготовлено 226 блоков льда размером 120 на 80 см и толщиной 20 см, - говорит бригадир Марсель Казыханов. – Грузовики везут их на площадь перед сквером «Волна», где будет расположена основная праздничная елка.
Лед для строительства нужен прочный, чистый и прозрачный. Несмотря на холод и ветер, работа на берегу кипит.
- Заготовка льда продолжается около 12-15 дней, - рассказывает мастер. - Обязательно проводим инструктаж по технике безопасности. Наши «пильщики» одеты в непромокаемые прорезиненные костюмы. Площадка огорожена столбиками по периметру, а вечером мы закрываем ее полностью, чтобы местные жители не заходили в опасную зону.
Разметку делают ручными пилами, затем распиливают лед бензопилой «Хускварна» увеличенной мощности. После этого плиты баграми подталкивают к свободной поверхности воды и тянут к берегу тросами. Потом многокилограммовый кусок льда зацепляют и с помощью крана поднимают в кузов машины. Здесь тоже подстерегает опасность: лед прямо в воздухе может потрескаться и упасть, поэтому работники бдительно следят за тем, чтобы под краном никто не ходил. Когда машина заполняется (а в нее помещаются 18-19 ледяных плит), она направляется на улицу Ахметова, где с теми же предосторожностями выгружают прозрачный строительный материал. Для художников, выполняющих ледяные фигуры, отбираются самые чистые куски, а остальные - с прилипшими водорослями и прочим мусором - пойдут на возведение горок и других крупных объектов.
Есть серьезные требования не только к прозрачности ледовых брусков, но и к их габаритам – толщине, длине и весу. Бруски не должны быть по толщине меньше 15 см, иначе они могут не выдержать нагрузок. Что же касается веса, то масса одного такого ледяного бруска не должна превышать 400 кг.
По традиции главная елка района расположится у сквера «Волна» и украсится игрушками, выполненными руками жителей.
Зиля БАДРИЕВА.
Корзинка:
Основные ледовые городки возведут: перед сквером «Волна» (Затон), на стадионе Нижегородец» (Нижегородка) и ул. Защитников Отечества (п. 8 Марта).