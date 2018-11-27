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Ждем аукциона?

Автор: cmanager от 27-11-2018, 10:45
Ждем аукциона?- В парке «Первомайском» три года назад начали строительство бассейна: вырубили много деревьев, забили сваи. С тех пор ничего не изменилось. Когда же завершат начатое дело? – поинтересовалась Ралия Г.

Речь идет об объекте незавершенного капитального строительства – «Плавательный комплекс у пересечения улиц Машиностроителей и Черниковская», застройщиком которого является ООО «Бассейны Атлантика».

- В связи с финансовыми трудностями строительство объекта «заморожено» на стадии устройства свайного поля. Площадка имеет ограждение, круглосуточная охрана объекта обеспечена, прилегающая территория содержится в надлежащем состоянии, - ответил первый заместитель главы администрации района Алик Велиев.

Земельный участок предоставлен застройщику в аренду до 01.01.2019 года. По истечении срока городским Управлением земельных и имущественных отношений должны быть приняты меры к арендатору в рамках земельного законодательства.

- В случае его несостоятельности завершение строительства возможно после изъятия участка и реализации объекта новому инвестору посредством аукциона, - добавил Алик Седирович.

Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВА.
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Категория: Вторник

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