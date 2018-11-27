Добро пожаловать на свет!

- Вообще-то мы с супругой врачи. Она работает в центре города, я и вовсе езжу в Шаранский район. Но когда встал вопрос, где на свет родится наш сын – без колебаний выбрали Демский роддом, - рассказывает отец новорожденного малыша, - что я чувствую? Очень большую радость!
Маленький Мирон, которому пятый день от роду, безмятежно спит на руках у мамы Оксаны. А новоиспеченные родители вспоминают, как прожили эти девять месяцев. По их словам, медицинская специальность беспокойств не уменьшила: волновались больше, ведь знали какие могут быть осложнения. Но все прошло хорошо. И малыш, и мама здоровы.
Вместе с этой семьей торжественную выписку из родильного отделения отметили еще несколько. И так совпало, что на календаре был канун Дня матери… Потому слова поздравлений в адрес рожениц звучали особенно тепло.
- Без сомнения, это очень трогательный момент, который все мы ждали очень долго. Так случилось, что торжественная выписка совпала с праздником, который мои коллеги также отмечают уже несколько лет. Ведь именно здесь, в родильном отделении, женщина впервые слышит в свой адрес то самое слово «мама», - сказала, обратясь к собравшимся, главный врач городской клинической больницы № 3 Алиса Мамаева, - хочется пожелать здоровья как новорожденным так и родителям. Конечно же еще успехов в воспитании. Пусть все сложится благополучно! Со своей стороны мы, медики гарантируем полное содействие и поддержку.
А затем демчане, только появившиеся на свет, получили свои первые в жизни документы – свидетельства о рождении. Пока каждый из них, помещающихся в пеленочный кулек, познает мир через цвета и звуки. Но уже через пару лет все пойдет по плану: садик, затем школа. Какими станут вчерашние малыши? Частичный ответ на этот вопрос дал первоклассник Марат Искандаров, прочитавший стихотворение.
Поздравили своих подруг и те уфимки, которым роды еще предстоят. Недаром говорят, что настоящая мама должна уметь все. Например, учиться петь они могут даже в роддоме. В этом присутствующих убедил самодеятельный вокальный ансамбль, выступивший под аккомпонемент гитары врача Ильдара Зайнулина.
Впрочем, затягивать торжество, даже столь приятное, врачи не стали. Молодые мамы восстановились еще не полностью, да и детишкам не всегда комфортно в коконе из одеял.
О том, как организована работа отделения, рассказала его заведующая Алия Искандарова.
- Медицина сегодня позволяет действительно качественно помогать роженицам в очень многих ситуациях. Технически и медикаментозно мы обеспечены полностью.
- А если роды преждевременны?
- Согласно приказу о маршрутизации, их принимаем не мы, а другие медучреждения. Исключение составляют ситуации, где есть угроза жизни. Тем не менее наши сотрудники готовы к любым внештатным ситуациям. Роддом располагает всем необходимым набором средств для детской и взрослой реанимации.
Иван БЕГМА.
Фото автора.