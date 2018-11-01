Рыба с «нагрузкой»

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В России почти вдвое увеличили пособие по безработице В ноябре 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому минимальная величина пособия по безработице в 2017 году устанавливалась в размере 850 рублей, а ...