Рыба с «нагрузкой»

Закончились традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки на площади у Дворца молодежи, и покупателей у полулегальных торговых рядов прибавилось. В районе они расположились по улице Революционной.
Пенсионеры-садоводы жаловались, что не имеют возможности реализовать излишки урожая. Они выстраивались в наиболее людных местах и продавали овощи прямо с земли. Осенью трем небольшим базарчикам были рады и продавцы, и покупатели. Пользовались они популярностью и у молодежи: на сады-огороды времени нет, а полакомиться клубникой с грядки хочется каждому.
И уличная торговля прижилась.
Мы прошлись по рядам. К пожилым гражданам, продающим выращенные с большим трудом на своем участке овощи, прибавились торговцы текстилем, сухофруктами и морожеными ягодами, явно не подпадающие под пенсионный возраст.
А вот и старый знакомый, Ильгам, со свежей рыбой: щукой и стерлядкой он торгует круглый год. Зимой базировался на сельхозярмарках возле Дворца молодежи и теперь сменил дислокацию. Откуда рыба – не признается, только товар расхваливает. А между тем, она может быть с «нагрузкой» в виде палочки сальмонеллы.
Напротив расположилась женщина, торгующая молоком, творогом и сметаной. Чуть поодаль чета частных предпринимателей из Зиргана предлагает кур и яйца.
- Вы не думаете, что все это может быть небезопасно? Есть у вас заключение экспертизы? – спрашиваю я.
- Да что вы, - улыбаются они. – Сколько раз приезжаем, никто не жаловался. Наоборот, уже есть свои постоянные покупатели. А что касается справок, так это лишняя трата времени, да и стоят они недешево.
Между тем самый распространенный паразит, который поражает мясопродукты, рыбу, яйца, масло, сметану – сальмонелла, может месяцами жить в них, а в замороженном мясе - до года. И если на птицефабриках специальная служба ситуацию контролирует, то частники этим не заморачиваются.
На тот же вопрос пожилой мужчина, складывающий яйца в небольшое ведерко, пожал плечами:
- Ну и что? Все это я отлично знаю, но после тепловой обработки вся «нечисть» пропадает.
В то же время яйца нередко используются для приготовления заварного крема, и были случаи отравлений именно по этой причине.
А вот бабушка выставила соленья и варенья. Особенно рекламирует грузди и опята.
- Берите, не сомневайтесь, - предлагает она. – С дедом собирали, едим всю зиму.
Здесь также стоило бы поостеречься. Если даже грибы съедобны, после долгого хранения при консервации могут быть опасны. Вспоминаю случай, когда в Уфе ранней осенью мужчина шел с работы и наткнулся на грибы. Опята оказались не ложными, но впитали в себя такую концентрацию свинца, что, употребив их, он скончался в больнице.
Но покупатели верят на слово. Между тем домашняя консервация, а также мясные и молочно-кислые продукты запрещены к продаже на таких рынках.
Безусловно, торговый ряд очень актуален по осени: это и возможность дополнительного заработка пенсионерам, и свежие овощи к столу уфимцам. Мы подсчитали: из 32 торгующих большинство людей оказалось действительно вырастивших свой урожай. Однако шестеро из них – перекупщики, торгующие круглогодично, использующие данную площадку для обогащения.
Периодически проводятся рейды, выписываются штрафы, но они появляются снова. Кто-то уходит довольный, расхваливая натуральную продукцию, как они выражаются, «безнитратную». А кто-то устал от уличной торговли. В администрацию района периодически поступают жалобы от жителей близлежащих домов на шум, мусор и беспорядок, который оставляют после себя торговцы.
- За летне-осенний период при содействии служб района ликвидирован 31 незаконный торговый объект с овощами, фруктами, текстилем, мясо-молочной продукцией. Территория приведена в порядок, - пояснил начальник отдела координации торговли общественного питания и услуг Ильгиз Хафизов. – В то же время мы не лишаем возможности торговать предпринимателей передвижных павильонов, только нужно действовать в рамках закона. В столице ежегодно с марта по июнь проводится конкурс на их размещение, в нем могут принять все желающие осуществить сезонную торговлю. Этим летом мы предоставили 101 площадку для тех, кто хотел реализовать свои фрукты и овощи, другую продукцию. Для поддержки наших садоводов и пенсионеров в районе есть специально отведенные места по адресам: ул. Комсомольская, 18 и ул. Менделеева, 171. Они оборудованы столами с навесами.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
КОРЗИНКА.
Помните, что, приобретая товары на стихийных рынках, в подземных переходах, незаконно организованных местах, вы подвергаетесь риску. Товар, который вы покупаете на улицах, неизвестного происхождения, документов не имеет.
Продавцы не проходят обязательного медицинского обследования, а продукты реализуются в полной антисанитарии.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.