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Есть проблема

Автор: cmanager от Сегодня, 09:44
Есть проблема Накануне Дня матери, который в этом году отмечается 25 ноября, в Доме республики врио главы региона Радий Хабиров встретился с родителями детей-инвалидов и руководителями некоммерческих организаций, которые ведут большие социальные проекты.

Встреча прошла в формате круглого стола, в ходе которого участники задавали вопросы, порой очень острые, говорили о наболевшем, обменивались мнениями.

- Хочу поблагодарить вас за ваше мужество и силу в воспитании детей. Наша большая и важная задача - вам помочь. Вопросов очень много: оказание медицинской помощи, лечение, реабилитация, поддержка НКО, работающих в этой сфере, - обратился к собравшимся Радий Хабиров.

Автор социального проекта «Погуляй со мной», направленного на социализацию и интеграцию особенных детей в общество, Алина Хабирова подняла проблему сбоя поставок средств технической реабилитации:
- Я знаю, что многие не получают, например, памперсы. По нормам путевка в санаторий должна предоставляться раз в два года, но реальность такова, что ждать приходится дольше.

Прокомментировал ситуацию управляющий Государственным учреждением - региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РБ Марат Латыпов:

- В этом году из 4000 детей, которые получили санаторно-курортное лечение, 800 - дети с ограниченными возможностями здоровья. На прошлой неделе вопрос с поставками средств технической реабилитации был решен. Мы начали завозить все необходимое.

Также остро стоит проблема недостатка коррекционных школ, которые в Уфе сосредоточены в северной части.

- Родители не могут постоянно возить ребенка из центра. Застраиваются Дема, Затон. Нам нужна школа-интернат в южной части города, - добавила председатель региональной общественной организации родителей детей с инвалидностью «СоДействие» Людмила Сахапова.

Безусловно, что поднятые на встрече очень важные темы требуют времени для решения. Но первый шаг сделан: проблемы озвучены и есть воля для улучшения ситуации.

Мария АПКАРИМОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
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Категория: Вторник

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