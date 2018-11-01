С ноутбуком наравне

Мир для одиноких пожилых людей не должен ограничиваться рамками их квартиры. Им по силу освоить интернет-технологии – так решили сотрудники Центра социального обслуживания населения «Феникс». И создали проект «Госуслуга в каждый дом», который стал победителем президентского гранта.
- Многие наши подопечные жаловались, что не могут, например, записаться на прием к врачу, потому что не владеют компьютером, - говорит директор Альфия Уметбаева, - и в этом наши соцработники не могли им помочь. Мы решили восполнить этот пробел.
В первую очередь предлагается сначала обучить основам компьютерной грамотности сотрудников «Феникса», сегодня их 20 человек. Они должны пройти двухмесячные курсы, на которых будут преподавать волонтеры. Затем уже сами соцработники, овладев технологией обучения, выступят в роли преподавателей для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья. Занятия пройдут непосредственно дома у подопечных, изъявившим желание стать продвинутыми пользователями ПК.
- Это позволит, с одной стороны, получить жителям больше информации о государственных услугах, упростит их доступ к ним, расширит их кругозор общения, - рассказывает Альфия Сабирьяновна. – А с другой, позволит социальным работникам предоставить больше комфорта людям, ограниченным в передвижении и общении. Эти услуги могут получить даже те, у кого дома нет ни компьютера, ни Интернета. Социальный работник придет к ним с ноутбуком. Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в центр «Феникс».
Светлана ЯНОВА.
КОРЗИНКА
С марта по июль 2019 компьютерной грамотности на дому будет обучено не менее 20 жителей, проживающих на территории района.
С марта по октябрь 2019 предоставят услуги по регистрации личного кабинета и использованию услуг сайта https://www.gosuslugi.ru не менее 250 орджоникидзевцам.