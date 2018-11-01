В режиме автопилота

Новая котельная в Нижегородке начала свою работу. Она будет «обогревать» 13 жилых домов, две школы, детский сад, пожарную часть и дом культуры «Ядкарь».
Отопительный сезон жители улиц Лесозаводской, Малой Лесозаводской, Рижской встретили во всеоружии.
- Ждали с нетерпением и не зря. Дома стало значительно теплее и перебоев нет, - призналась пенсионерка Ольга Никифоровна.
На протяжении десятилетий в микрорайоне работала всего одна котельная, принадлежащая фанерно-плитному комбинату – ее мощности хватало, чтобы обслуживать ведомственные дома и социальные объекты. Но в последние годы, в связи с новой застройкой, она перестала справляться с нагрузкой. После жалоб жителей на проблемы с теплоснабжением было принято решение построить новую мощную, современную котельную.
Около двух лет назад была разработан и подготовлен проект, затем он прошел государственную экспертизу, и его включили в Республиканскую инвестиционную адресную программу. Заказчиком строительства выступило Управление капитального строительства администрации, заказчиком-застройщиком - МУП УИС, строительные работы велись подрядной организацией.
Непосредственно строительство нового здания началось в феврале 2018 года, а уже осенью котельная №106 завершила пусконаладочные работы, проведя испытания одного из трех котлов и работы по устройству оборудования подпитки тепловых сетей.
В ней установлены современные водогрейные котлы. Тепловая мощность - 6 МВт. Еще одна особенность котельной заключается в том, что работать она будет без постоянного присутствия персонала, параметры будут задаваться в автоматическом режиме. Однако все будет происходить под строжайшим контролем: все параметры работы оборудования в режиме реального времени выводятся на рабочее место диспетчера МУП УИС.
Зиля БАДРИЕВА.