«Идель» собирает таланты

В ГКЗ «Башкортостан» завершился Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни «Идель». Ежегодно мероприятие проводится при поддержке Министерств культуры России, республик Башкортостана и Татарстана. Показать свои таланты приехали вокалисты Башкортостана, Татарстана, Москвы, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской областей, Республики Крым и даже Китая.
А на гала-концерте мы увидели не только лауреатов этого года но и прошлых лет. Среди почетных гостей были Идрис Газиев, Флюра Кильдиярова, Зиля Сунгатуллина, Ильгам Валиев, ЗилияБахтиева, Рафис и Алмас Сирусины, Нурзида Абизова.
На весеннем концерте лауреатов фестиваля «Идель» в Казани 15 апреля. На сцене Татарской государственной филармонии выступят молодые артисты и студенты из Уфы. Это - Лиана Идрисова, Алмас и Рафис Сирусины, НурзидаАбизова, Рашида Байгильдина, Раушан Сулейманов, Дамир и Наргизя Таиповы, Алмас Хусаинов, Денис Ильчибаев, а также известные башкирские артисты Флюра Кильдиярова, Айгуль Сагинбаева и Зилия Бахтиева.
Также Уфу представит победительница в «детской» номинации фестиваля Элина Хакимова. «Идель» у древних башкир и татар означала Волгу (в древности считалось, что великая река начинается у слияния Ак-Идели и Кара-Идели (река Уфа). И это понятие очень близко духу фестиваля: два народа, словно два берега - соединяются в потоке времени, несущего нас на своих водах в светлое будущее... В более широком понимании, фестиваль, как огромная река, по всей стране собирает талантливых исполнителей, поющих на родственных языках, разбросанных по земле, словно капли после дождя.
«Идель» способствует развитию вокальной музыки башкирских и татарских артистов, популяризации народных песен, появлению новых звезд на музыкальном небосклоне, а также позволяет установить творческий диалог между исполнителями, композиторами и поэтами. Фестиваль уже расширил свои географические границы, приглашая гостей из различных регионов России, а также из Финляндии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Китая.
Лика НИЛОВА.