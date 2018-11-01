На шести сотках

Желание садоводов совместными усилиями решать проблемы, правильная координация их деятельности и защита интересов – основные причины создания садоводческих товариществ. Сегодня на территории района расположено 104 СНТ, объединяющих 34650 участков.
Они расположены в Максимовке, Шакше, Базилевке, Федоровке, Елкибаево, Карпово на площади 2079 га. О проделанной в этом году работе рассказал председатель Союза садоводческих товариществ района Алексей Сарапкин.
- Все ли вопросы удалось решить?
- В основном, да. Во всех садах провели ежегодные собрания, утвердили сметы доходов и расходов, где-то прошли перевыборы председателей.
- Один из важных вопросов – пожарная безопасность. Как шла работа в этом направлении?
- Всем председателям было дано указание вывесить на доску объявлений план-схему с указанием улиц, проездов, разворотных площадок, источников противопожарного водоснабжения, мест размещения инвентаря и средств связи. Они прошли инструктаж по программе пожарно-технического минимума.
- Пожары все же случаются. Какова основная причина?
- Совместно с инспекторами по пожарной безопасности был проведен анализ возгораний, произошедших в садах №20, №19, №43, Березка-2 и Сосенки. В основном это – неисправная электропроводка и человеческий фактор.
- До сих пор есть люди, которые остаются зимовать в садовых домиках?
- Постоянно проживающих круглый год – около четырех тысяч человек. Им обеспечена подача электроэнергии, чистка дорог от снега к местам проживания, вывоз мусора. В садах, где нет постоянно проживающих, электролинии обесточиваются, а их сохранность возлагается на председателя и сторожа.
- Многие жалуются на отсутствие дорог …
- В 2018-м были прогрейдерованы все подъездные пути. Дорога сад №32- ДОК протяженностью 11 километров, где прошла грейдеровка, вернулась в прежнее состояние уже через неделю, так как без подсыпки щебенки результат близок к нулю. Деньги на ямочный ремонт председатели не выделяли, ссылаясь на то, что дорогу должны ремонтировать район и город.
На центральной дороге со стороны Федоровского массива до садов «Росинка», «Калинка» проведен ямочный ремонт.
Мария АПКАРИМОВА.
Корзинка
Союз садоводческих товариществ района проводит личный прием граждан каждый четверг с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Сельская Богородская, 1а. Садоводы могут обратиться с жалобами и заявлениями. При необходимости будет организован выезд на место.