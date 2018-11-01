«Иммунопрепарат»: о вакцинах и не только

- Через два года наше предприятие отметит свое 115-летие. Все это время мы стоим на страже иммунобезопасности нашей страны, - говорит генеральный директор филиала АО НПО «Мигроген» «Иммунопрепарат» Андрей Дудка. Вместе с ним к главному корпусу завода спешат участники территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также глава района Сергей Плотников и председатель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов.
Знакомьтесь: бактериофаг!
Таков формат их очередной встречи с представителями коллектива работников. Цель встречи - своими глазами увидеть, как обстоят дела: довольны ли люди условиями, комфортно ли им, ценится ли их труд. Тем более, что разработчики прививок гостям только рады.
На сегодняшний день они производят как зарекомендовавшие себя препараты, так и новые. Работа организована согласно национальному календарю прививок, отдельно выпускаются жизненно-важные препараты. Есть лекарства, которые сами специалисты называют уникальными: это - бактериофаги и релатокс. Первую группу можно условно назвать аналогом антибиотиков. А второй препарат по формуле похож на ботекс, используемый пластическими хирургами. Но применяется он строго в медицинских целях – при болезнях сердца или церебральном параличе.
На проходной ждем оформления пропусков. Иначе нельзя – предприятие режимное, кто попало сюда не войдет. В глаза бросаются информационный стенд профсоюзной организации, а также стойка с заводской газетой. Стало быть, с информационно-просветительской работой здесь все в порядке. Спустя минуты мы уже идем по внутренней территории предприятия.
- Сегодня мы модернизируем те участки, что рассчитаны на выпуск новых препаратов. То есть запускаются самые современные производственные установки, и так далее. В полную силу они заработают в начале следующего года, - продолжает Андрей Дудка.
Связь поколений
Каждый из цехов ориентирован на свои конкретные задачи. Третий, например, как раз отвечает за создание релатокса. Судя по всему, процессы идут и сейчас: одна из труб выпускает струю густого белого пара. Здесь и в других корпусах работает в общей сложности несколько сот человек. Особой текучести кадров нет, хотя при этом всегда есть место для молодых и активных. Более успешной адаптации сотрудников помогает система наставничества. Так, делится знаниями и начальник цеха бактериофагов Наталья Ворошилова. Впрочем, и новички не лыком шиты, за их плечами – Нефтяной, Авиационный, Медицинский вузы. Что неудивительно: специализация здесь не только фармакологическая.
- Тот же Артур Хатиев – выпускник УГНТУ, сейчас он представляет молодых ученых. Вообще, исследовательской деятельностью занимаются многие сотрудники. Только кандидатов наук у нас 22. Есть и доктора, – продолжает Дудка.
Социальный пакет, трудовой договор с работникм – все это, разумеется, соблюдено. Логично, что когда не решены бытовые вопросы, научными изысканиями особо не позанимаешься. Безвременье нулевых с «серыми» зарплатами и некомфортными условиями труда остались позади. Сегодня любой серьезный руководитель понимает что истинную ценность представляют люди.
Важнее ресурсов
Потому не удивительно, что на «Иммунопрепарате» имеется ведомственный детский сад, а также медпункт. Зубная или головная боль, ухудшение самочувствия или что еще – заводчане прямо «от станка» могут направиться сюда. Об этом рассказал заведующий лабораторией Ильдар Хуснуллин.
- О каких-либо профзаболеваниях нам говорить не приходится. Другое дело – сердечнососудистые. Их рост сегодня отмечается повсеместно. У нас есть прививочный, стоматологический кабинеты, комната физпроцедур, лаборатория. Также прием ведут терапевт и гинеколог. Те же больничные листы работникам мы оформляем сами. Проводим и выдачу медикаментов в соответствии с назначением.
На наших глазах за помощью обращается молодой парень. Фельдшер Ольга Кузнецова замеряет давление – и правда, повышенное. Впрочем, ситуация обычная. Приняв таблетку, мужчина некоторое время ждет ее действия, затем снова идет работать. Приходит мысль: а безопасно ли в цехах. Все же речь – о вирусных штаммах, хоть и ослабленных. По словам врачей, соблюдаются необходимые меры предосторожности. Сама территория завода закрыта, работает пропускная система. А еще сотрудники, трудящиеся в тех или иных цехах, получают специальную защитную вакцину.
Попрощавшись с врачами, сотрудники комиссии проследовали к главному корпусу, на официальную часть заседания, где звучали доклады руководства предприятия.
- Работе с профсоюзными организациями мы уделяем большое значение. Это – один из факторов гармоничного развития. Тем более, что сегодня мы находимся в составе российской корпорации «Ростехно». Ее девиз звучит так: «партнерство в развитии», - поведал директор предприятия.
Как отметили его заместители, цеха и лаборатории «Иммунопрепарата» отвечают всем современным стандартам безопасности процессов и качества продукции. То же можно сказать и о взаимоотношениях работодателя и персонала. Социальные права последнего защищены договорами, легитимность которых подтверждается надзорными органами. Сплоченность коллектива для иммунологов – не пустые слова. Она закрепляется и в нерабочее время: играми в футбол и волейбол, спортивными эстафетами. Думает руководство и о будущем сотрудников: создан негосударственный Пенсионный фонд.
Иван БЕГМА.
Корзинка:
Как рассказали цеховики, 80 процентов объема продукции составляет государственный заказ, остальная часть вакцин –коммерческая. Среди самых популярных препаратов – совигрипп и АКДС.
Председатель совета профсоюзов искандеров марат абдул касимович
Все работы зхначимы в сфере послеания президент арф продолжительность жизни качество жизни отсутствие пболезней для нас главное чтобы не только повышали пенс возраст чтоб качество жизни расло.. администарция города практику приняло заседание двухсторонней комиссии по урегулированию трудорых отноешщений проходит на территории чьей то где есть возможность увидеть все воочию.