К зиме готовы!

Еще чуть-чуть и дороги покроются снегом. Сотрудники МБУ «УСБ» района тщательно следят за прогнозом погоды, словно диспетчеры аэропорта. Сводка приходит из Управления коммунального хозяйства за сутки вместе с рекомендациями. Выпадет много осадков – перейдут на круглосуточный режим. А зима, говорят, выдастся снежная.
В огромном ангаре мощная снегоуборочная техника готова к поставленной задаче.
Главный инженер Ханиф Хамзин показывает свои владения. По окончании Аграрного университета уехал в Челябинскую область, где трудился по специальности – механиком. Когда совхоз расформировался в 2003 году, с семьей перебрался в Уфу и устроился инженером в ЖЭУ Октябрьского района, а с августа 2008 года перешел в МБУ «УСБ» Советского. Он рассказывает:
- Техника – самая разнообразная, но объединяет ее высокая готовность. Помимо смотров подготовки к осенне-зимнему периоду, проходит регулярные плановые осмотры. Дежурные механики как выпускают машины на линию, так и принимают. Перед приемкой проводится осмотр, беседа с водителями, замечания записывают в журнал. Ремонтируют своими силами, в штате есть токари, сварщики, слесари. Машины, в основном, отечественные. Правда, есть два погрузчика и грейдер китайского производства, но тоже неплохие: на службе уже более 10 лет и пока не подводили. Спектр самый разнообразный: снегоуборочная, поливомоечная техника, погрузчики, грейдеры, бульдозеры.
- Есть потребность в дорожно-строительных механизмах, асфальтоукладчиках, понемногу стараемся их приобретать. За счет внебюджетных средств в этом году приобрели фрезы для ямочного ремонта. Планируем обзавестись шнекороторами, - продолжает Ханиф Хадисович. - В зимний период задействованы 53 единицы, но есть и другая техника, подсобная, которая используется в течение года, - Вместе с асфальтоукладчиками, поливочными и прочими - 93. Большинство трудятся и зимой, и летом, это - универсальные, плужнощеточные, самосвалы и другая. В холода они используются как пескоразбрасыватели, летом как поливомоечная техника и т.д. Получили семь единиц техники на газомоторном, более экономичном топливе, что выходит дешевле практически в два раза.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото автора.