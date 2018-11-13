Есть проблема

Нехорошие квартиры
Долг уфимцев за жилищно-коммунальные услуги составляет более 2 млрд рублей. Колоссальная сумма, на которую можно построить мост, больницу, закупить сотни единиц техники, установить детские площадки в каждом районе города и сделать еще много чего полезного. Но выбить эти долги довольно сложно. Они растут как снежный ком.
Чего только жилищные организации не делают, чтобы исправить ситуацию. Расклеивают объявления с именами и фото должников, ограничивают подачу ресурсов, уговаривают, предупреждают, дают возможность расплатиться в рассрочку, даже отработать. Если ничего не помогает, то ставят заглушки, ну а в самых безнадежных случаях дело доходит до суда.
В последний раз выселение должников за жилищно-коммунальные услуги произошло в 2011 году. Дело было в Сипайлово. Из трехкомнатной квартиры жильцов переселили в однокомнатную. 12 ноября должно было состояться выселение в Деме. Должница живет в двухкомнатной квартире в доме №22/1 на улице Левитана. Свой долг в размере более 140 тысяч рублей (из них 48 тысяч рублей составляют пени) она копила в течение пяти лет. Решить дело миром не получилось. УЖХ Демского района обратилось в суд с просьбой о переселении женщины в жилье меньшей площади. Тяжба длилась около двух лет. В конце концов Верховный суд постановил – наказанию быть. Для переезда выделили комнату площадью 13 квадратных метров в общежитии на Кольцевой. Две недели назад решение суда вступило в силу. В назначенный час понедельника к дому подъехал трактор, в который планировалось погрузить пожитки должницы. Но судебные приставы так и не прибыли для исполнения приговора. Выяснилось, что районный суд приостановил его исполнение.
- Мы обжалуем это решение, - сообщил руководитель Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Рим Булатов. – Всего по городу у нас в производстве 15 таких дел. Но наиболее перспективные из них 5.
- Дело в том, что довести до выселения дело очень трудно. Во-первых, выселить можно только из жилья, занимаемого согласно договору социального найма, прецедентов, когда выселяли из квартиры, находящейся в собственности, еще не было. Во-вторых, есть множество ограничений: инвалидность у должника или его близких родственников, проживающие на жилплощади несовершеннолетние дети – и этот список условий огромен. В-третьих, суд всегда встает на сторону должников. Стоит ему заплатить 1000 рублей при долге в сто тысяч, и уже считается, что он встал на путь исправления, - рассказывает начальник УЖХ Демского района Ринат Гарипов.
По словам жилищников, самые добросовестные плательщики –пенсионеры. Из категории должников примерно 80 процентов реально имеют низкий уровень доходов или оказались в тяжелой жизненной ситуации. Есть и такие, кто «забывает» о квартплате, явно не бедствуя при этом. Таких называют злостными неплательщиками.
На сегодняшний день жилищные организации тратят большие усилия и время на работу с должниками вместо того, чтобы заниматься обслуживанием дома. Все это – результат огромной системной проблемы. На сегодняшний день нет реальных рычагов воздействия на неплательщиков.
P.S. В одном из ближайших номеров мы планируем подробно осветить тему долгов за жилищно-коммунальные услуги. Следите за нашими публикациями.
Альбина Зубарева.
Фото Валерия Шахова.