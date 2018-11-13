Чем опасны кредиты

Беды на Марину Н. обрушились одна за другой. Сначала тяжело заболел муж, а затем под следствие попал единственный сын…Зарплаты медсестры не хватало на дорогие лекарства и адвоката. Тогда-то женщина и взяла первый кредит. Но денег катастрофически не хватало. Чтобы покрыть долги, пришлось стать заемщиком другого банка.Как выйти из такой ситуации и разорвать замкнутый круг?Не исключено, что вам правдами и неправдами удастся получить и третий, и даже четвертый кредит. Но должники не унывают: многие уповают на институт банкротства физического лица, который действует в стране с 1 октября 2015 года. Некоторые граждане считают, что, в крайнем случае, банкротство может их спасти. Но надо помнить, что вы хотя бы частично должны удовлетворить требования кредитора, пожертвовав частью своего имущества. Но это еще не все минусы.Человек, прошедший через банкротство, приобретет плохую кредитную историю.Каковы последствия обретения этого статуса?Вы можете лишиться права выезда за границу при соответствующем решении суда. К тому же за вашими счетами будет установлено постоянное наблюдение на случай, вдруг на них появятся деньги, которыми можно оплатить непогашенную сумму долга. Также вы не сможете получать в течение пяти лет кредиты.Второй выход – обращение в микрофинансовую организацию. Здесь выдают деньги практически всем, но под огромные проценты.По статистике, за первые полгода 2018-го МФО выдали населению 11,1 млн займов на 110 млрд руб. Число займов выросло на 19%, а сумма — на 17% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В расчете на год их число превышает 20 млн. А трудоспособное население в России составляет 83 млн. Получается, по одному займу в расчете на четырех трудоспособных граждан. При этом годовые ставки могут составлять несколько сотен процентов.Ситуацию прокомментировала доцент Уфимского филиала Финансового университета при правительстве РФ Елена Фомина:- Чрезмерная закредитованность населения, как любое экономическое явление, имеет в своей основе целый комплекс причин и ряд последствий. Наша республика вышла в лидеры по долговой нагрузке физических лиц, что, конечно же, отражает факт отставания средней заработной платы и доходов жителей региона от среднероссийских показателей. Второй и последующий кредиты при непогашенных первых фактическиозначают постоянное финансирование текущих расходов граждан за счёт нарастания долга, что в конечном итоге неизбежно приведет к дефолту по данным кредитным обязательствам. В кредитном портфеле коммерческих банков возрастает доля «проблемной задолженности», что также в конечном итоге будетприводить к снижению реальной доходности и платежеспособности банков. В этих условиях политика банков станет более жесткой, а процентные ставки могут повыситься.Поэтому стоит семь раз подумать, прежде чем брать в банке кредит, тем более если у вас в ближайшее время нет возможности полностью его погасить.Саша БЕЛОВА.(В статье использовались данные, приведенные доктором экономических наук профессором МГИМО Валентином Катасоновым).