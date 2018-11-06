ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Еще недавно здесь горел свет, а теперь окна зияют пустыми глазницами. Двухэтажный кирпичный многоквартирный дом по ул. Революционной, 193, 1956 года постройки, отжил свои шестьдесят.
Он признан непригодным для проживания, жильцов расселили. А теперь за дело взялась техника подрядной организации, определенной «Службой сноса и расселения».
- Сносят дома, признанные аварийными, которые пришли в негодность и представляют опасность для жителей, - пояснил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Советского района Мидхат Гильмутдинов. - Износ составляет от 60 до 70 процентов. В основном это здания, построенные в послевоенное время - с 1945 по 1970 год. Все новые квадратные метры люди получат в черте города.
- Вначале отключили коммуникации, в целях безопасности огородили территорию. А теперь за дело взялись мы, - говорит мастер Ришат. - Работаем привычным способом ударного разрушения. Шар-баба или клин-молот подвешиваем на тросах к стреле самоходного крана или экскаватора. Затем обвязываем конструкцию стальными тросами и тянем бульдозером до опрокидывания. Остается только собрать строительный лом и мусор (говорим – окучить) и сгрузить в самосвалы.
Одновременно приступили к сносу другого двухэтажного дома по Мингажева, 127/2. Жители близлежащих домов №№127/1, 127 и 129 обращались в администрацию района с предложением выделить им освободившуюся площадь. Им пошли навстречу, и теперь после ликвидации здания здесь появится парковочная зона.
Надо отметить, что республика вот уже шесть лет удерживает лидерство по численности снесенного ветхого жилья. В самом деле, в столице в период с 1945 по 1970 год шло ударными темпами строительство. Сейчас эти объекты приходят в негодность. Список домов под снос в Уфе, запланированный с 2017 по 2019-й составлен еще в 2012-м, но за последние шесть лет был существенно расширен. На сегодняшний день в нем их находится более 5 100. В «лидерах» - Кировский район, далее по списку идут Октябрьский, Ленинский и Советский. В них зафиксировано более 3 800 строений, демонтировать которые планируется не позднее 2019 года.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.