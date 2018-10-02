«Галоша» для спортзала

Строительство школы №44 движется по намеченному плану. Сейчас основные работы ведутся на фундаменте корпуса №4, где будет находиться спортзал.
Вернее, он расположится на втором этаже здания, площадью 600 кв. метров. А на первом разместятся раздевалки и инвентарь.
Прораб подрядной организации СУ-10 Ильшат Бурангулов руководит процессом. Фундамент из монолитных блоков уже уложен, его приняла комиссия Технадзора РБ, теперь предстоит не менее важный этап – залить его бетоном.
У рабочих смена уже закончилась полчаса назад, но никто не расходится: все ждали огромного миксера с раствором. К нему подъезжает рельсовый башенный кран с прикрепленным к нему бумпером или как его называют рабочие «галошей». Бетон выгружается, и теперь им нужно аккуратно залить фундамент. Работа филигранная, после того, как монолит залит, нужно отыскать щели и промазать их уже вручную.
- Все стройматериалы высшего качества. Бетон – марки 250, довольно дорогостоящий. А для плотницких работ завезли лиственницу, - пояснил прораб Ильшат Бурангулов. – Облицовка головного корпуса уже закончена, штукатуры-маляры продолжают трудиться над внутренней отделкой.
Трудится бригада из 14 человек, все - со специальным образованием, отработали на городских стройках не один год.
Бригадир Ирек Нигматуллин – заслуженный строитель РБ, в СУ-10 он с 2005 года.
- Все работы ведутся с неукоснительным соблюдением норм и СанПИНов. Как правило, представители Технадзора принимают работу с первого раза, без замечаний, - пояснил он.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.