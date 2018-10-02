Развязка близка

Долгожданный Тимашевский путепровод войдет в строй
в июле следующего года. Его протяженность составит более 161 метра. Работы на объекте идут полным ходом.
Позади вынос и переключение сетей связи, укрепление грунтов геодренами, устройство четырех опор и двух устоев, а также монтаж балок пролетных строений. На 80 % выполнена отсыпка подхода к первому устою, и на 70 - к шестому.
- Устройство упоров завершено в полном объеме. Прокладываются очистные сооружения с обеих сторон от путепровода, - сообщил заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Константин Паппе. - Особенность объекта в том, что для его строительства нужно было выполнить целый комплекс подготовительных мероприятий. Освобождены участки, произведен вынос инженерных коммуникаций. Необходимо учитывать, что здесь завязана подпитка котельных, обеспечение теплом, в том числе магистральная нить одной из ТЭЦ. Кроме того, работы не должны мешать железной дороге.
Начальник участка мостотряда №30 Александр Санкин рассказал о трудностях, с которыми столкнулись строители:
- Сложность в выносе всех коммуникаций, на что ушло много времени. Кроме того, местность здесь болотистая. Рубили кустарники, убирали чернозем. Работы велись параллельно. Количество рабочих постоянно меняется: сейчас трудится 75 человек, а опору делали - 120.
Напомним, что Тимашевская развязка возводится с октября 2016 года. Финансирование объекта осуществлял Фонд социальных целевых программ РБ. Ее сметная стоимость превышает 1 млр. рублей. 700 тысяч – вклад АНК «Башнефть».
Юлия ГОЛОВИНА.