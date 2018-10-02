Вкусный чемпионат

Букет из ароматов специй, цукатов, какао и ягод, приправленный нотками свежего формованного теста – не единственная изюминка «вкусного» чемпионата, который на днях прошел на базе колледжа отраслевых технологий.
Беспрестанно снующие от плиты к столу «волшебники» в белых колпачках и фартуках колдовали над рецептурой капкейков (маленьких кексов), чтобы блеснуть не только вкусом, но и оформлением своих творений.
Калейдоскоп оригинальных идей и решений представили на суд жюри юные кулинары – студенты колледжа и сотрудники хлебообъединения «Восход». С их легкой руки на кексах воспарили лебеди, запорхали бабочки, распустились лилии и даже присели цыплята. Два часа было отведено конкурсантам для того, чтобы продемонстрировать оригинальность кондитерского мастерства. О практике проведения подобных соревнований рассказала директор колледжа Елена Верещагина:
- Организация таких мероприятий стала для нас традицией. Сегодняшний конкурс - четвертый. В позапрошлом году ребята мастерили фигурки зайчат, ежат и грибочков из хлебобулочных изделий, в прошлом - пекли каравай. Обмен теоретическими и практическими навыками идет участникам на пользу: двери хлебообъединения всегда открыты для молодого специалиста. Скажу более, около 70 % руководящего состава предприятия - выпускники нашего колледжа. Кроме того, около 80 % наших студентов продолжают обучение в БГАУ на факультете пищевых технологий.
Одна из участников конкурса, сотрудница «Восхода» Ляйсан Гайнуллина призналась, что до того, как пришла в кулинарию, обучалась на химика. Затем поступила в УКОТ. На этапе профессионального становления успешно совмещала обучение с работой на предприятии:
- У меня теория и практика умещались в одном «флаконе». Приобщилась к кулинарии в 2006-м году. Первое время было сложно запомнить технологию приготовления различных угощений, а теперь могу, что называется, «с закрытыми глазами» сотворить что-нибудь вкусненькое. В семье из поваров - только брат, поэтому судя по всему пошла по его стопам. Дома люблю готовить двум своим ребятишкам пироги с картошкой, мясом и капустой. Также балую тортами. Из любимых – «Айгуль».
Студентка третьего курса группы Т256 УКОТ Анна Байрит поделилась секретом приготовления своего капкейка:
- Я добавила цукаты, изюм, орехи. Заключительным аккордом стали бабочки, которые украсили выпечку. Обычно, «завершаю» свои творения ягодами или цветами. Дома люблю печь такие торты, как «Сникерс» и «Морковник». В кулинарию пошла по стопам бабушки, о чем не пожалела. Обучение у нас включает в себя в равных пропорциях как теорию, так и практику, что немаловажно. Мечтаю открыть собственную кондитерскую, где можно будет полакомиться зефиром, тортами и капкейками.
Подводя итоги конкурса, члены жюри учли старания всех ребят, поэтому работу каждого отметили памятным призом. Одной из лучших признали выпечку сотрудницы «Восхода» Гузель Мурзагильдиной. Победителем в номинации «Креативное решение оформления конкурсного задания» стала Ляйсан Гайнуллина, а в «Оригинальной рецептуре» - студент УКОТ Владислав Колотик. Наряду с практическим заданием чемпионат включал в себя научно-практическую конференцию по теме: «Инновационные основы развития пищевой промышленности России».
Юлия ГОЛОВИНА.
Фото автора.