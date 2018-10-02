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На волне преобразований

Автор: cmanager от Сегодня, 09:14
На волне преобразованийСквер «Волна» приобретает новые черты. На центральной аллее уложена брусчатка, рулонный газон, обустраивается детская площадка и «тропа здоровья».
Специалисты установили опоры наружного освещения, завершили облицовку постамента плиткой. Ведется монтаж ограждения по периметру сквера, а также косметический ремонт военной техники и постамента памятника десантникам — уроженцам Башкортостана, погибшим при исполнении воинского долга.
В будущем здесь появится новая входная группа, которая украсит реконструированный сквер, будут установлены скамейки и урны, а также появятся камеры видеонаблюдения.

Зиля БАДРИЕВА.
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Категория: Вторник

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