На волне преобразований

Сквер «Волна» приобретает новые черты. На центральной аллее уложена брусчатка, рулонный газон, обустраивается детская площадка и «тропа здоровья».
Специалисты установили опоры наружного освещения, завершили облицовку постамента плиткой. Ведется монтаж ограждения по периметру сквера, а также косметический ремонт военной техники и постамента памятника десантникам — уроженцам Башкортостана, погибшим при исполнении воинского долга.
В будущем здесь появится новая входная группа, которая украсит реконструированный сквер, будут установлены скамейки и урны, а также появятся камеры видеонаблюдения.
Зиля БАДРИЕВА.