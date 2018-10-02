Шантане, ты моя шантане…

Правообладатель образа «Ждуна» подал иск к Первому каналу

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск московского ООО "Си Ди Лэнд контакт", которому принадлежат права на произведение с условным наименованием "Ждун", к Первому каналу ...