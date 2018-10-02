Шантане, ты моя шантане…

Вообще, шантане - популярный сорт моркови, а не есенинская строка, однако, невольно заговоришь стихами, когда попадаешь на сельскохозяйственную ярмарку. Наливные яблоки, сочные кочаны капусты, клубни картофеля, ярко-оранжевая морковь, золотистый лук – вся палитру красок можно увидеть здесь.
В минувшие выходные осенний сезон осенних ярмарок завершился, и кировчане спешили пополнить запасы.
На улице Рабкоров, где она проходит, было многолюдно. Горожане закупали овощи, мед, были также выпечка, колбасы, мясные деликатесы. Но особое внимание покупатели обращали на картофель.
- Покупайте сорт «Лорх», - предлагает предприниматель из Уфимского района, - очень вкусный, долго хранится.
Нужно сказать, картофелеводы в этом году довольны – второй хлеб уродился на славу. Этому способствовали дожди в начале июня и жаркое, солнечное лето..
И, действительно, клубни – на загляденье: крупные, вытянутые, ровные. И выбор есть, на ярмарке можно встретить – «Невский», «Кондор», «Роко»… Картофель больше всего реализуется на осенних сельхозярмарках. К его выбору горожане подходят особенно тщательно. У всех свои предпочтения по сорту, размеру и даже цвету. Вот, что говорят они сами:
- С детства привыкла употреблять именно белый картофель. А еще в нашей семье мы часто готовим бэлеш. В этом блюде лучше всего именно такой картофель,- делится Гульчира Шарафутдинова.
- Много овощей не беру, лишь столько, сколько смогу унести. Теперь картофель, лук и капусту можно покупать круглый год, - говорит Елена Новикова, - но у фермеров овощи особенно вкусные, и экологически чистые, поэтому и покупаю на ярмарке.
Многие жители также закупали капусту, морковь – на засолку.
- Белокочанная, один велок на 7 кг тянет, отлично подходит для квашения, - предлагает фермер из Балтачевского района.
А рядом ждали покупателя лук, тыква и уже готовые заготовки – соленые огурцы, грибы, квашеная капуста. Из Чишминского района привезли облепиху. Ягоды радуют глаз, а главное -вкусные и очень полезные, поднимающие иммунитет, что особенно важно сейчас, в сезон простуд. Еще один витаминный продукт - яблоки, их выбор был очень богат, Особенно радовали румяные, наливные плоды из Бузовьязов.
- Нынче яблочный год, - говорят садоводы. Радовал большой выбор меда - цветочного, липового. Трехлитровую банку можно было купить за 1,5 тысячи.
И мы не ушли с пустыми руками – купили соленых огурцов из Иглинского района, велок капусты сорта «Подарок», кружок копченой колбаски и небольшое ведерко облепихи. Будет чем угостить близких.
Ника НИКОЛЬСКАЯ.