Центральная точка

В районе на территории индустриального парка «ПромЦентр» открыто новое складское здание площадью 5400 метров, которое вошло в перечень юбилейных объектов к 100–летию республики.
Церемонию открыл премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов. Он отметил:
- Создание таких индустриальных парков, как этот, безусловно, является нашим будущим. Надеемся, что он будет расширяться, причем, возможно, не только на этой площадке, но и на других – за пределами столицы, создавая условия для открытия промышленных производств.
Комплекс строился по предварительной договоренности с компанией «DNS-ритейл», которая уже разместила здесь свой региональный распределительный центр, предоставивший уфимцам более 80 новых рабочих мест. Всего на территории комплекса нашли работу более 1200 человек.
Учредитель ООО «ПромЦентр» - ОАО «Региональный фонд» — институт развития РБ, созданный для поддержки приоритетных инвестиционных проектов. Учрежден он в 2007 году и входит в перечень стратегических предприятий республики.
- За 2014-2017 годы налоговые поступления с площадки составили 1,1 миллиарда рублей. Из них на долю «ПромЦентра» пришлось 143 миллиона. Необходимо отметить, что мы стремимся привлекать инновационные предприятия, производящие высокотехнологическую продукцию, - сообщил генеральный директор комплекса Павел Васильев.
92 % площадей индустриального парка уже занято арендаторами, большая часть которых – производители. Например, ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» - одно из крупнейших предприятий на рынке оборудования для топливно-энергетического комплекс, расположило на территории «Промцентра» производство по выпуску узлов учета нефти и нефтегазового оборудования. Немалая площадь отведена для работ ПАО «Нефтеавтоматика», инженерно-производственной компании, специализирующейся на разработке и внедрении автоматизированных систем управления, измерения и информатизации технологических процессов и производств. Одним из крупнейших арендаторов стало ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг», ориентированное на оказание услуг предприятиям нефтяной, газовой, химической и энергетической отраслей промышленности. Производственные мощности нашли применение в работе трубной компании «Поток», которая изготавливает полипропиленовые трубы и фитинги для систем водоснабжения и отопления. Это единственный в России производитель огнестойких пластиковых труб, сертифицированных для систем пожаротушения.
Появление парка задало новый темп в развитии социальной жизни района - здесь открылся торгово-выставочный комплекс «Гвардейский», где нашлось место для магазинов и социальных объектов: здесь расположены МФЦ, парикмахерские, ателье, медцентр, а также фитнес-клуб, языковая школа, танцевальная и спортивная школы.
Юлия ПАХОМОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.