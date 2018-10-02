В луче лазерного прицела

Юные демчане отправились защищать честь района на ежегодных городских военно-патриотических соревнованиях «Зарничка». Две команды общей численностью в десять человек выставил лицей № 161. Чему и была посвящена торжественная церемония, состоявшаяся в актовом зале учебного заведения.
Для большинства из нас игры типа «Зарницы» ассоциируются скорее с прошлым, нежели с нынешними реалиями. Однако в последние годы патриотическому воспитанию молодежи уделяется все большее внимание. Так, воскрешаются и старые традиции. Не удивительно, что многие из участников состоят в кружках «Юнармии» или республиканском объединении морпехов «Витязь», посещают секции ДОСААФ.
Возраст юношей варьируется от 14 до 17 лет. Соревноваться будущим воинам предстоит не только в боевых дисциплинах, но и в знании истории Отечества. О том, как происходит подготовка воспитанников, рассказал председатель районного отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Владимир Барган.
- Скажу так: мы открыты для всех. Что привлекает молодых людей? Прежде всего, возможность получить определенные знания. Причем не только в рамках какой-то военно-учетной специальности, а в более широком ключе. Мы с ними говорим о многом. Например, что такое Родина? Кто-то скажет, что понятие абстрактное. Но оно конкретное и складывается из любви к своей семье, своим близким, месту, где живешь.
- Какие изучаете предметы?
- Разумеется, касаемся армейской тематики. Сборка-разборка автомата Калашникова, изучение связанного с оружием законодательства. Практикуемся в точной стрельбе, причем не только из пневматики.
- Расскажите об этом подробнее.
- Есть договоренность с клубом «Аркада», где мы учимся владеть пистолетом. А еще стреляем из гладкоствольного оружия, по тарелкам. Все это делается строго в определенных местах и с полным соблюдением техники безопасности.
- Что ждет ваших парней на «Зарнице»?
- У этой игры есть цель – научить участников работать в команде. Например, одна группа должна завладеть территорией другой, захватить штаб и водрузить свой флаг. Здесь важно умение ориентироваться на местности, маневрировать, исходя из меняющейся обстановки. Штурмующие должны преодолеть минное поле, водные и земляные препятствия, при этом еще и стреляя в противника.
- Из какого оружия?
- Автоматы заряжены холостыми патронами, но снабжены лазерными прицелами. А в жилеты, одетые на каждом из бойцов, вмонтирован принимающий луч датчик. Таким образом, становится ясно, куда пришелся «выстрел». Задача каждой команды – иметь минимальные потери.
- К чему еще вы готовите ребят?
- Есть и спортивная часть. Это - единоборства, многоборье и подготовка к сдаче норм ГТО. На занятиях мы также учимся управлять квадрациклами, изучаем знаки дорожного движения. Этот навык будет полезен тем, кто пойдет служить в мотопехоту.
- В совокупности получается полноценный курс молодого бойца…
- В каком-то смысле да. К армии ребята подготовятся основательно. Но считал и считаю, что мы воспитываем не солдата а полноценного гражданина, способного любить Родину, созидательно трудится на ее благо и строить сильное, здоровое общество.
Иван БЕГМА.