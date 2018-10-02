Тот самый Левинсон

Что связывает профессора кафедры бурения УГНТУ Льва Левинсона с космосом? Дело в том, что именно он в свое время изобрел смазку для ступиц лунохода, которая не теряла вязкости при температурах от -150 до + 130.
В свои 84 Лев Михайлович бодр и деятелен и вот уже как 54 года передает свои знания студентам, которые души в нем не чают.
В этом году исполнилось 60 лет после того, как Левинсон окончил вуз, ставший без преувеличения его судьбой. А началось все в пору, когда Леву отец стал брать с собой на буровые. Здесь и проявились его любознательность и желание знать больше, поэтому и выбор был ясен – только нефтяной институт. Красный диплом не получил только потому, что в дипломе были две тройки: по черчению и начертательной геометрии. Студент Левинсон плохо видел и задания за него выполнял однокурсник.
После института его распределили в трест «Башвостокнефтеразведка» и направили в Белокатайский район. Нефть здесь не нашли, и молодого специалиста отправили в Уфимский район, где в середине 1950-х было открыто пять месторождений.
- Когда в Дмитриевке ударил нефтяной фонтан, поздравлять нас приехал сам Зия Нуриев со свитой, - вспоминает Лев Михайлович. - «Чего хочешь: квартиру, машину?».
Но Левинсон от щедрых подарков отказался, тем более средство передвижения в виде мотоцикла «Урал» у него уже было.
Первый секретарь обкома скромность молодого специалиста оценил: «Вот таким должен быть настоящий коммунист!». Партбилет Левинсону привезли прямо на буровую.
В середине 1950-х были также открыты месторождения Подымаловское, Волково, Бузовьязы, Сергеевское. Ученые нефтяного института часто проводили на них испытания, поэтому вскоре Льва пригласили поработать в вузе.
За эти годы профессор Левинсон написал более 300 научных работ, 5 учебников, 17 учебных пособий, получил около 50 авторских свидетельств и патентов. 30 августа он стал Почетным работником высшей школы.
- Считается, что запасы нефти не бесконечны, - рассказывает Лев Михайлович, - на самом деле, когда говорят, что месторождение полностью истощено, значит, что осталось 70 процентов запасов. Просто технология добычи еще не совершенна, а лучшие мировые достижения – 40% ее извлечения.
Только за последнее время ученый выпустил в соавторстве с коллегами три книги. Кроме того, по его словам, у него целый чемодан стихов, которые он пишет в свободное время.
Лев Михайлович живо интересуется всем, что происходит в мире, отлично владеет компьютером. Активно помогает студентам-сиротам, отправляя их за свой счет в научные командировки, а премии, полученные за научные достижения, раздает тем, кто еще не имеет ученой степени.
Левинсон известен своей честностью и принципиальностью. Поэтому его в качестве независимого эксперта приглашают расследовать аварии. И он не боится высказать свою позицию, совсем как его дальний родственник – прототип героя повести Александра Фадеева «Разгром» Осип Левинсон. А партбилет хранит до сих пор.
Светлана ЯНОВА.