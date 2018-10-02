Откровения души

О сокровенном можно говорить не только с глазу на глаз. Восемь именитых художников будто по мановению волшебной кисти решили посекретничать в стенах Центральной городской библиотеки на уникальной выставке картин, двери которой открыты для желающих подслушать трогательные истории.
Войти сюда можно не на цыпочках и даже без стука. Человек с сединой не сойдет с полотна, но и глаз не отведет: это - отец художника Альберта Кудаярова, которого сын написал таким, каким знает своего родителя каждый из нас – уставшим, обеспокоенным и любящим. Кокетливо оглянувшаяся на вошедшего шатенка, с выглядывающим из-за плеча котом, не даст спуску зрительскому любопытству: кого имел в виду Сергей Мельник, назвав картину «Любимчик»? И, наконец, «Автопортрет с волком» Фарида Гильмиярова, герой которого призывает взглянуть в глаза собственным страхам.
- Это не первая выставка, которую я организовал. До этого были как сборные, так и персональные, - делится Альберт Кудаяров. – Под моим началом состоялась «Северные художники» в зале «Ижад». Будучи преподавателем проводил детские и благотворительные выставки. Насчитывается более 30-ти моих персональных экспозиций в Музее Тюлькина, Малом зале Союза художников, галерее «Урал». Участвовал в конкурсах, которые проходили в Симферополе, Италии, Кургане и Крыму. Пишу портреты, пейзажи, натюрморты, этюды в основном акварелью, несмотря на то, что в начале творчества был дружен с маслом и живописью и пробовал себя в лаковой миниатюре. Акварель как космос – ее приемы безграничны. Здесь даже бумагу выбирать нужно тщательно. Начинаю портрет с рисунка. Пишу человека в десяти экземплярах и выбираю тот, который «попал» в характер. Затем «раскрываю» самый удачный и завершаю его в 2-3 приема в среднем за четыре часа. Считаю себя приверженцем реализма. Арина, Настя и Валентина – не просто имена моих учениц, но и названия картин! Также мне очень импонируют работы импрессионистов: краски не «замыливаются», а накладываются рядом, например теплые тона с холодными.
А Фарид Гильмияров презентует себя в качестве личности формата «три в одном»:
– Писал акварелью с детства, а вот фотографией увлекся после того, как на втором курсе архитектурного факультета брат подарил мне легендарный аппарат Set 2. Благодаря этому увлечению я запечатлел 75-летнего Мустая Карима за кулисами оперного театра, а также свою дочку Айгуль, которая любовалась нашей домашней птичкой-ястребом, сидящим на самоваре. Кроме того, в 2015 году по достоинству оценили мой проект «Облик старой Уфы глазами архитектора и фотохудожника Фарида Гильмиярова», в котором отражены памятники деревянной архитектуры столицы в разные времена года.
А будучи архитектором, художник внес вклад в возведение татарского театра «Нур». Успевает поучаствовать в выставках и конкурсах со своими картинами.
- Из последних – в Кургане и Крыму, - вспоминает он. - Работа «Автопортрет с волком» - образ собирательный. Это животное – символ тюркских народов. Очень люблю писать лошадей.
Сергей Мельник считает, что центральную позицию в творчестве занимает рисунок, который многие воспринимают как подготовительный этап.
- Я же отстаиваю его статус самостоятельного произведения, - признается он. – Всегда говорю, что пришел на эту землю с карандашом. Основные рабочие инструменты – графитный карандаш и ватман. В среднем, создаю работу за 30 часов. Бывает, вдохновение захлестнет и принимаюсь за несколько произведений одновременно. Есть темы, которые ждут воплощения порядка двух лет. Кроме графики, пишу акварелью, а также преподаю в Детской школе искусств. Являюсь приверженцем реализма и не принимаю «потустороннюю» тематическую направленность произведений. В выставках начал участвовать с 80-х годов. В сложные 90-е сошел с творческой дистанции на целых 19 лет! Писать не переставал, но делал это на заказ, отчего страдало качество: работы носили художественно-оформительский характер – плакаты, стенды и даже скульптуры. Женился, а следом у меня родился первый сын. В 2011-м вернулся на свою стезю. У каждого рисунка должна быть композиция. Написать просто красивый цветок – не дело. Одна из последних работ – «Новые районы. Петр». Вдохновило на нее строительство дома во всей красе: молодежь снует с тачками, светит солнце и растет деревце. Каждая деталь – олицетворение молодости, поэтому пазлы складываются в гармоничную картину. Участвовал в выставке «Красные ворота / Против течения». Вышел на международный уровень, представив работы на Кипре и во Вьетнаме. В числе побед – первое место в Англии и Белоруссии. Будучи преподавателем, заметил, что дети зачастую перестают заниматься из-за трудностей, с которыми сталкиваются в начале пути. Не последнюю роль в этом играет нагрузка в общеобразовательной школе.
Еще более трех десятков работ ждут своего зрителя. Ценители искусства смогут посетить выставку «Откровения души» до 26 октября.
Юлия ГОЛОВИНА.