Все для здоровья, все для комфорта

Одна за другой в районе открываются спортивные площадки. Ребятишки Затона, нагорной части теперь смогут больше заниматься воркаутом.
- Мы с другом давно хотели качать мускулатуру на свежем воздухе, и вот теперь такая возможность появилась, - поделился ученик 25-й школы Нияз Хисматуллин.
Открытию в Нижегородке многофункционального спортивного комплекса на базе молодежного клуба «Эврика» Объединения молодежных клубов «Алые паруса» посвятили праздничное мероприятие. Турниковый комплекс с современным резиновым покрытием установлен в рамках проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия» по адресу: ул. Нехаева, 94.
На приобретение и установку данного объекта потрачено более 300 тысяч рублей из республиканского бюджета. Собравшихся местных жителей приветствовали глава администрации района Дмитрий Масютин, депутаты Горсовета.
- Партия продолжит реализацию проекта, и в районе будут появляться новые площадки, - подчеркнул руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин. - Желаю, чтобы они принесли много радости и здоровья детям и взрослым.
Собравшихся творческим выступлением порадовали воспитанники «Алых парусов», а после торжественной части состоялся конкурс по подтягиванию на перекладине.
- Спортивная площадка в Нижегородке есть у 25-й школы, но мы с нетерпением ждали новой. Результат превзошел все ожидания. Как только ее открыли, ребятишки здесь до позднего вечера занимались, а с утра тренажеры опять были заняты, - рассказал директор Объединения молодежных клубов «Алые паруса» Эдуард Габдрахманов.
Тем временем продолжается установка универсальной спортивной площадки в 400 кв. м во дворе по улице Гоголя, 80. На сегодняшний день здесь устанавливается хоккейная коробка, состоящая из бортов и стоек ограждения и сетки, защищающей зрителей от шайбы. Покрытие многофункционального спортивного комплекса будет состоять из бесшовного материала на основе резиновой крошки, которое послужит для большей безопасности детей от получения травм при падении.
В скором времени у жителей появится уникальная возможность заниматься зимой игрой в хоккей и фигурным катанием, а летом с удовольствием играть в футбол, волейбол и баскетбол.
В Затоне также будет оборудованная территория для занятий физкультурой. Во дворе по улице Ахметова, 316/1 по программе местных инициатив ожидается появление двух спортивных площадок: для воркаута (брусья, турник, шведская стенка) и большая для игры в футбол, волейбол, баскетбол. Сейчас ведется завершающий этап установки ограждения и заливка гандбольных ворот с баскетбольным щитом. Уже полностью установлена малая площадка с оборудованием для воркаута. Обе покрыты бесшовным покрытием на основе резиновой крошки. В скором времени ребята полноценно смогут насладиться новым спортивным комплексом.
Для детей также строятся игровые площадки. Так, во дворе дома № 13/1 по ул. Гафури она уже установлена. На неухоженной территории сейчас раскинулся современный детский игровой комплекс из четырех башен, песочницы, качалки-балансира. В целях безопасности все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. Общая благоустраиваемая площадь придомовой территории МКД составила 1 620 кв.м.
- Такие заметные перемены к лучшему стали возможны благодаря реализации программы благоустройства дворовых территорий, основанной на местных инициативах, - отметил заместитель директора ТЖХ Зилфир Давлетшин. - По ней благоустроены 7 дворов в разных частях района. Причем к обустройству подошли не по типовым обезличенным схемам, а индивидуально, учитывая потребности жителей каждого конкретного дома.
Зиля БАДРИЕВА.