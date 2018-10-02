Благое дело

«Том Сойер» - реставратор
Тихая, немноголюдная улица Гоголя летом – зеленая, а сейчас – в золоте листвы, сохраняет в себе дух старой Уфы, здесь немноголюдно, радуют глаз старинные дома с резными наличниками и мансардами.
На Гоголя, 24 находится усадьба, когда-то принадлежавшая статскому советнику Николаю Рябинину. Особняк был возведен более 100 лет назад. Реконструкцией дома занялись волонтеры, члены общественного движения «Том Сойер Фест». Это - масштабная российская акция по сохранению городской среды, к которому столица республики присоединилась в июне.
Представители общественного движения, координаторы проекта - Мария Тарасенко и Кристина Абрамичева возглавили восстановление, привлекли спонсоров и волонтеров.
Вначале добровольцы ежедневно в нерабочее время, вооружившись скребком, снимали старую краску, затем, подобрав нужный колер, наносили новый, совпадающий с оригиналом. Также обновили наличники, своими руками выпиливали сложные узоры.
Многие приобрели смежные профессии - маляра, плотника, столяра. Трудились слаженно. Администрация района активно помогала волонтерам с вывозом строительного мусора, обустройством отмостков, а благоустройство территории взяла на себя.
Сегодня ремонт завершен. Ребята подвели итоги и наметили планы на следующий год. А на стене дома появилась табличка в знак завершения проекта.
Отреставрированный старинный особняк приобрел первозданный вид. Многие уфимцы и гости города приходят сюда полюбоваться обновленной усадьбой.
Улица же продолжает жить своей неспешной жизнью.
Немного истории.
Улица Гоголя до XIX века называлась Ханыковской в честь губернатора Оренбургской губернии Ханыкова Якова Владимировича. В книге «Улицы нашего города» о ней пишут: «Ее называют «От Федора до Федора». Дело в том, что она начинается с небольшого двухэтажного домика, где когда-то ж снимал комнату Федор Шаляпин (его восхождение на мировую сцену началось у нас). А заканчивается, упираясь в улицу Федора Достоевского, которого когда-то Белинский назвал новым Гоголем. На улице расположены Мемориальный дом-музей Мажита Гафури, особняк купца М. А. Лаптева, построенный в 1912—1913 гг. С 1919 г. здесь располагается Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова, в усадьба Гурылева, построенной в 1890—1910 гг жили Александр Куприянович Носков и Николай Владимирович Крыжановский. На улице Гоголя расположилась и Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова, построенная на месте бывшей синагоги.
Подготовила Вмктрия ИВАНОВА.