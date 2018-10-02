Экскурсия строгого режима

Со студентами юридического колледжа мы приехали в шакшинскую исправительную колонию №3 ровно в 14.00. В это время заключенные, не занятые на работах в цехах, смотрят телепередачи, читают книги, играют в настольные игры, пишут письма домой. Кто-то находится на учебе: получают начальное, среднее и даже высшее образование.
Контингент осужденных – насильники, убийцы, рецидивисты (всего 1396 человек), поэтому режим здесь строгий. Нас собрали у входа в административное здание и проводили в музей, где началось знакомство с учреждением, ведущим свою историю с 1957 года. В то время ИК №3 была одним из участков, относящихся к Министерству лесного хозяйства. Здесь производили телеги, колеса, одним словом, все, что необходимо для гужевого транспорта. После здание передали Министерству внутренних дел. Первую партию осужденных приняли в октябре 1958-го.
Поделки из хлеба, несколько памятных книг, фотографий и стендов. Один из них – вечная память о погибших при выполнении служебного долга Минигайфулле Мухаметгалееве, Василии Капуляке и Евгении Александрове. Двое из них 2 декабря 1989 года спасали людей во время пожара, который произошел после короткого замыкания в электросети. Мухаметгалеев, подключив пожарный рукав к гидранту, поднялся на антресоли для предупреждения и вывода людей. А войдя в очередной раз в горящее здание, пытаясь спасти жизнь мастера учреждения Капуляка, который в свою очередь хотел вытащить из пламени осужденного, погиб, задохнувшись продуктами сгорания.
А Евгения Александрова забили до смерти преступника, когда он возвращался домой.
Клуб, библиотека, спортивный зал, студия кабельного телевидения «Возрождение», производственные цеха. А с 2008 года здесь своя церковь и мечеть, куда приходят исповедоваться заключенные.
- За два года высшее образование по системе дистанционного обучения получили два осужденных. Один из них - экономическое. Сейчас он уехал работать по специальности на Север, а второй освоил техническую профессию, живет в Москве и работает звукорежиссером на популярном музыкальном канале, - рассказывает директор Центра занятости Калининского района Игорь Вязов.
Десять лет осужденные принимают участие в акции «Чужих детей не бывает». Они изготавливают для ребят деревянные лопатки, шьют мягкие игрушки и жертвуют часть заработанных денег на другие подарки малышам.
- За работу они получают зарплату, которая перечисляется на лицевой счет. Желающие пишут заявления, где указывают, какую сумму хотят перевести в конкретный детский дом. В прошлом году собрали 160 тысяч рублей. Каждому ребенку купили то, что он просил у Деда Мороза. Сняли фильм и показали его в колонии. Кто-то из осужденных узнавал своих детей, племянниц. У рецидивистов, взрослых мужчин, из глаз катились слезы, - добавляет Игорь Александрович.
А вот еще один интересный объект на маршруте нашей экскурсии: дрессировочная площадка.
- Собаки реагируют на агрессию. Если человек злится, ведет себя неадекватно, у него вырабатываются антитела, которые чувствуют четвероногие. Поэтому для тренировок мы даже консервируем такую одежду, плотно упаковав в мешки, - раскрывает секреты ремесла старший инспектор по боевой и служебной подготовке Артур Асфуганов.
На наших глазах своим мастерством «похвастали» немецкая овчарка и лохматый ризеншнауцер. За четыре минуты они нашли троих кинологов, которые спрятались в окопе, небольшом домике, на дереве. Из-за угла показалась шестимесячная овчарка, которая только начинает свой трудовой путь.
Следующая точка – жилая зона. Выйдя за ворота и пройдя несколько десятков метров по улице Советов, мы оказываемся на контрольно- пропускном пункте. Вход – строго по паспортам. Металлоискатель и просьба оставить мобильные телефоны, наушники и ряд других запрещенных предметов. И вдруг неожиданно мы услышали музыку. Нас, гостей, встречали с оркестром.
Осужденные содержатся в двухэтажных зданиях казарменного типа. Здесь их четыре и одно ШИЗО – штрафной эзолятор. Попасть сюда можно за малейшее нарушение внутреннего распорядка. Например, за употребление нецензурной брани. Камеры рассчитаны на 30-50 человек. В них расположены койки в два яруса.
…Последний штрих. Заглянули в клуб, где шла репетиция концерта. Слушая песню одного из заключенных, в голове не укладывалось, как такой талант может совмещаться с судьбой рецидивиста, отбывающий седьмой срок за особо тяжкое преступление…
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка
Студенты ознакомились с деятельностью сотрудников колонии в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая призвана помочь им определиться с будущим рабочим местом.
- Сейчас в силовые структуры очень требуются молодые специалисты. Сегодня мы пригласили 33 студента, и если хотя бы пять из них придут сюда работать, то мы выполнили свою задачу. Я увидел интерес в глазах, и нужно помочь им определиться, - сказал Игорь Вязов.
Третьекурсники отметили для себя ряд преимуществ. Если раньше, при заступлении на службу, присваивалось звание рядовой, то сегодня выпускнику высшего учебного заведения – прапорщик. А это значит более высокий оклад. Есть и другие привилегии. Среди которых - возможность получить выпускникам школ и ссузов высшее образование. Стипендия -13 тысяч. Раз в год предоставляется отпуск домой. Вернувшись, нужно будет отработать пять лет, после чего можно претендовать на единовременную денежную выплату на покупку или строительство жилья.
Калининцы в рамках акции также посетили БХП «Агидель», а 23 октября отправятся в технопарк УГНТУ.
Интересный факт
В марте 2012 года произведенная здесь эксклюзивная мебель, по версии журнала «Forbes», вошла в 10 наиболее привлекательных товаров, сделанных в российских исправительных учреждениях.