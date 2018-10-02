Дерево памяти

- Что собираюсь делать после лицея? Уеду в Питер учиться на художника. Что ни говори, а Северная столица – Мекка для творческих людей. Но Уфу забывать не собираюсь, думаю вернуться сюда уже профессионалом. Думаю, к тому моменту дерево станет уже большим, - говорит ученик лицея № 123 Арсений Федоров.
Переведя дух, юноша снова берет в руки лопату. Плотный грунт поддается с трудом. Но уже скоро он уступит настырности корней небольшой сосны. Пока же саженец лежит рядом, ожидая появления лунки.
Тем же самым заняты и одноклассники юноши. В каком-то смысле для выпускников посадка хвойных деревьев стала хорошим уроком ответственности. Ведь, создав аллею, они будут сами ухаживать за ней – разумеется, пока не выпустятся. Вот и сейчас многие молодые люди впервые взяли в руки лопаты, лейки. Это сейчас все они – лицеисты. Пройдет немного времени, и каждый пойдет своей собственной дорогой. Но, какой бы она ни была, каждый будет помнить: начало жизненного пути было именно здесь.
Привет будущему
Для справки: в лесу минимальная продолжительность жизни сосен составляет около ста лет. Конечно, в городской черте таких старых деревьев не сыскать. Ради безопасности старостой сваливается по достижении 50-60 лет. Теперь представьте, какой будет Дема через половину века? Изменится очень многое. Маленькие деревца станут могучими, раскидистыми исполинами. А посадившие их ребята уже будут нянчить внуков.
- Можно сказать, что сейчас мы передаем привет будущему. Хотя не хотелось бы ограничиваться только зелеными насаждениями. В советское время, например, молодежь строила заводы, города, развивала науку. Мне тоже хочется оставить после себя что-то существенное. Так что дерево – хорошее начало! – делится мыслями одна из выпускниц Олеся Мамлеева.
Спустя буквально час на пустом прежде участке школьной территории уже красовались несколько деревьев. В полную силу они войдут через какое-то время. Пока же задача юных лесничих – дать саженцам прижиться до наступления зимы.
Тополь уходит в историю
Появление новой зеленой посадки можно считать также вкладом в декоративную мозаику улиц. Деревья определенных пород - лучшее естественное украшение для городских кварталов. И здесь есть несколько критериев. Раньше использовались преимущественно тополя. Но со временем от этой практики пришлось отказаться: в летнее время от пуха страдают аллергики. А ствол и ветви, как оказалось, склонны к сердцевинному гниению, что увеличивает риск падения. Другое дело - сосны и ели: их эфирные масла очищают воздух и полезны для здоровья, стволы же почти не склонны к эрозии. Да и выглядят хвойные исполины очень даже эстетично.
Егор СОЛНЦЕВ.