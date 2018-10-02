Официально Смена власти

В субботу в Госсобрании - Курултае РБ полпред президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров официально представил врио главы Башкортостана Радия Хабирова. И хотя процедура заняла только 20 минут, день 13 октября стал точкой отсчета новой вехи в истории региона.
В своем выступлении Игорь Комаров отметил успехи Башкортостана за минувшие восемь лет. Представляя нового руководителя, он заявил:
- Касаясь назначения Радия Фаритовича Хабирова временно исполняющим обязанности главы республики, хочу сказать, что это политик хорошо знакомый жителям Башкортостана. Здесь он вырос, получил образование, состоялся как профессионал. Он прекрасно разбирается в специфике общественно-политической жизни республики, понимает национальный характер, знает все сферы социально-экономического развития.
- Для меня большая честь стоять здесь, за этой трибуной, перед вами. В то же время ясно осознаю меру ответственности за доверие главы государства и ожидания наших жителей. Всю свою энергию, опыт, знания я направлю на дальнейшее развитие Башкортостана и улучшение жизни наших граждан. Уверяю вас: именно этого я буду просить и требовать в полной мере от каждого из вас, - заявил Радий Хабиров, обращаясь к политическому истеблишменту, собравшемуся в зале Госсобрания.
Одним из первых указов нового врио стал указ о награждении Рустэма Хамитова орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан».
На пресс-подходе Радий Хабиров на вопрос о предполагаемых кадровых перестановках заявил:
- Республика всегда отличалась тем, что здесь была сильная система управления, многие кадры из региона сегодня работают на уровне федеральных органов государственной власти. Я полагаю, что выстроена довольно слаженная система и, разумеется, могут быть определённые изменения, но будем работать с той командой, которая здесь трудится.
- Радий Фаритович не новый человек в Башкортостане, я думаю, что он прекрасно знает обстановку. У него есть все для того, чтобы успешно возглавлять регион и решать задачи, в частности, по формированию команды, решению насущных проблем. Мы понимаем важность республики и будем оказывать ему всестороннюю поддержку и помощь в работе, - отметил Игорь Комаров в беседе с журналистами.
Альфия ИБРАГИМОВА.