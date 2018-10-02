СТОЛИЧНЫЙ ПОЧЕРК

Есть чем гордиться
День Республики – повод подвести итоги, что прежде всего касается социально-экономического развития района. Его основные показатели демонстрируют положительную динамику.
Вот лишь некоторые цифры и факты.
*
За 9 месяцев 2018 года объем отгруженной продукции собственного производства крупных и средних предприятий по всем видам экономической деятельности превысил 327 миллиардов рублей (темпы роста – 125,2 %). Это составляет около 25% объема промышленного производства республики и более 50 % объема города.
*
Каждый третий экономически активный житель района занят в сфере малого бизнеса. По состоянию на 1 октября количество ИП и субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 8 тысяч.
*
В районе реализуется самый крупный инфраструктурный инвестиционный проект - Тимашевская развязка, которая решит многие транспортные проблемы. Срок сдачи объекта – июль 2019 года. Также разработан проект строительства мостового перехода в створе улицы Интернациональной.
*
Дальнейшие перспективы жилищного строительства связаны с продолжением застройки квартала №10 (СУ №1 ПСК-6) и началом освоения квартала, ограниченного улицами Кольцевой, Кремлевской, Борисоглебской (Инвестиционно-строительная компания «Агидель-ИнвестСтрой»), где уже начали возводить первый девятиэтажный дом.
*
Особое внимание уделяется благоустройству дворов. Все чаще этим занимается застройщик на собственные средства. Осенью прошлого года компания «Жилстройинвест», возводящая Идель-Тауэр, благоустроила лесную зону, которой жители дали название - «4 сезона». А недавно здесь состоялось открытие малой архитектурной формы в виде белки. Строители 35-го квартала подарили району сквер по улице Мира: заасфальтировали территорию, высадили деревья, поставили скамейки. Здесь планируется разместить детскую и спортивную площадки.
*
Объемы капитального ремонта дорожного полотна увеличены более чем в три раза и составили 315 тысяч кв. метров. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» проведен капитальный ремонт 19 улиц, в том числе дополнительный участок по Кольцевой (от Конституции до Ульяновых). Сегодня работы выполнены на 90%.
*
Приведена в порядок 21 придомовая территория, а 38 дворов отремонтировали в прошлом году. В 2018-м на капремонт жилых домов выделено почти в 5 раз больше средств. На сегодняшний день Региональный оператор ведет различные виды ремонта в 105 многоквартирных жилых домах. Процент выполнения составил 76,5%.
*
Возобновилось строительство крытого Ледового дворца по улице Александра Невского, срок сдачи первой очереди – шорт-трека – август 2019 года. Вторая очередь данного объекта предусматривает возведение 25-метрового бассейна. В ближайших планах реконструкция инженерных сетей бассейна «Нефтяник» и стадиона «Строитель».
*
В последние два года в районе появились современные спортивные комплексы на базе общеобразовательных учреждений №№ 85, 116, 76, 71, а также территории Дома культуры «Заря» в поселке Новые Черкассы. Сегодня решен вопрос о строительстве на территории гимназии № 86 многофункциональной спортивной площадки от ПАО АНК «Башнефть». Новый учебный год также ознаменовался открытием спортплощадки на территории лицея «Содружество». Начался ремонт школы № 80, где также планируется современная площадка для занятий физкультурой.