«Парю, рисую и пою!»

Для того чтобы одной рукой останавливать прекрасные мгновения, а другой - оживлять, Всевышним быть не нужно. Достаточно освоить street art, считает уфимский художник Олег Кайбышев. И он знает, о чем говорит.
Недавно из-под его пера выскочила куница и притаилась на фасаде Лайфстайл-центра «Башкирия», как увековеченный символ сегодняшней столицы. А несколькими годами раньше из космоса вернулся Юрий Гагарин и во весь дом улыбнулся жителям Сипайлово. К граффити можно относиться по-разному, но когда человек с волшебной кистью, словно Гулливер, колдует над многоэтажкой, да еще и напевает при этом, остаться равнодушным сложно.
Олег сбился со счета своих работ, но стоит ему выйти прогуляться, как то с одного, то с другого здания ему улыбаются знакомые лица и образы, возвращая в те дни, когда все начиналось с наметки контуров глаз и силуэтов.
Путь «уличного» художника берет начало со школьной скамьи. Он вспоминает, как в далеком 2001-м, шагая в ногу с модой на хип-хоп и граффити, впервые взялся за распылитель:
- Если в вузе, обучаясь изобразительному искусству, я задумался над тем, как сделать свои рисунки понятными каждому, то в школе мне и в голову не приходило, что о них думают окружающие. Как ни странно, но несмотря на то, что я долго шел «навстречу» аудитории, пытаясь «разжевать» смысл картины, однажды остановился на полпути. Понял, что в остальном - это задача зрителя.
Следующим поворотом в творчестве стали первые коммерческие заказы. Олег вспоминает участие в Общегородском фестивале «Чистый город», где он расписывал бункеры-накопители для макулатуры и ветоши. В числе тематик были и остросоциальные, например наркомания.
2010-й год вывел его на самостоятельную организацию конкурсов:
- Помню, как ребята рисовали во дворе на пересечении улиц Ибрагимова и Пархоменко. Будучи организатором, я с восьми утра взялся за аэрозоль, акриловые краски и кисточки. Был дождь, но портрет моего друга удался.
В 2011-м Олег совместно с сынишкой реализовал проект «Обитатели Каменнолесья», который до сих пор напоминает о себе уфимцам Черепашкой Ниндзя на Айской впридачу с необычным зайчиком возле детсада.
Затрагивая тему творческих кризисов, Олег отмечает, что они проистекают из жизненных. В 2012 году художник уезжает в Москву и учится там в магистратуре МГГУ имени Шолохова на факультете дизайна. Ничего не предвещает беды, и карьера сулит удачу, а 2013-й обрушивается на него смертью друга, которая безжалостно выбивает Олега из творческой колеи. Парень возвращается в Уфу. Его жизнь продолжается вместе с шагами навстречу реализации мечты родственной души - Агенства добрых дел.
А потом появились портреты Гагарина, ветеранов Отечественной войны, и, наконец, в 2014-м состоялся уфимский фестиваль «Артерия» с оконной тематикой. В те годы Олег удачливо сработался с художником Артуром Фазыловым. Творческий тандем дал свои плоды: уже зимой они изрисовали московские библиотеки портретами Есенина, Цветаевой, Мандельштама и Гумилева. Художник делится впечатлениями от поездки:
- Помню, как мы идем в переходе и меня осенило - на этой стене должна быть матрешка. Прямо магия какая-то!
И, казалось бы, что может помешать воплощению снизошедшего образа в жизнь. Ан нет. Олег признается, что в группу риска при выборе «многоэтажного полотна» входят фасады с плохо нанесенным первым слоем краски, что в итоге приводит к его осыпанию. Или же жители некоторых домов могут воспротивиться, что по словам художника - тоже не редкость. О других возможных проблемах он продолжает:
- Когда мы собрались рисовать портрет маршала Жукова в Уфе, нас позвали проделать ту же работу, но в Москве на Арбате. Остановились на башкирской столице. А потом на одном дыхании появился портрет Мусы Гареева и Натальи Ковшовой.
Олегу лучше всего даются портреты. Но когда в 2017 году к 9-ому Мая его попросили нарисовать в Иглино отбытие поезда на войну, он согласился с одним условием: к празднику изобразит победное прибытие.
В этом году в рамках федерального проекта «С чего начинается Родина» куница уфимского художника обошла конкурентов. У Олега было несколько вариантов ее изображения, начиная от букв в форме ее силуэта, заканчивая космической тематикой с вкраплением яблок. В итоге «Башкирию» украсило диковинное животное с прекрасными глазами, заглядывающими сквозь пробивающуюся в объектив зелень прямо в душу.
На этом 2018-й не исчерпал своих сюрпризов: художник открыл лабораторию современного искусства при БГПУ имени Акмуллы. По его словам, за несколько месяцев работы интерес к ней возрос:
- В основном ее посещают студенты художественно-графического и культурологического факультетов. Рад, что могу им помочь себя раскрыть. Одна из главных проблем творческого человека сегодня - страх превращать любимое дело в профессию. В итоге, чем больше граней у таланта, тем выше вероятность того, что «в работу» человек его не возьмет. В числе проблем также сложности в поисках спонсоров. Кроме того, для реализации проекта нужны генератор идей, коммуникатор и организатор, а я сейчас выполняю эти функции сам, отсюда и много невоплощенных идей.
В разработке у нашего героя находится портрет Рихарда Зорге. Кроме того, спустя три года Олег наконец придумал, где разместит портрет легендарного пловца Шаварша Карапетяна, спасшего десятки тонущих людей. Выбор пал на остановку «Спортивная», поскольку, по словам художника, вблизи нет ни одного объекта, оправдывающего ее название. О других перспективах продолжает рассказывать:
- Продолжу рисовать и в других городах республики «Перо птицы счастья», появившееся в прошлом году в Арт-Квадрате, и «Пункт приема желаний», у которого на 50 лет Октября уже затерлась ладошка из-за востребованности. Кроме того, недавно на форуме «Живая Уфа» принято решение создать двор Довлатова, который мы с удовольствием распишем. Из краткосрочных планов - вскоре пойдем со студентами рисовать портрет Рами Гарипова высотой три метра. В среднем, свои работы делаю в срок от недели до года.
Напоследок человек с задумчивым взглядом и большими мечтами признался, что даже трудовые будни у него проходят необычно:
- Поднимаюсь на высоту при помощи автоподъемника либо пожарного крана. Затем берусь за творческий арсенал: баллончики, кисточки, валики и распылители. Получаю удовольствие от полета фантазии на уровне многоэтажки, поэтому пока рисую, напеваю любимые песни. Выходит, что я универсал - парю, рисую и пою! - с улыбкой завершает художник.
Корзинка: Двери лаборатории современного искусства в БГПУ им. Акмуллы открыты для каждого. По словам Олега Кайбышева, с его помощью любой новичок сможет влиться в это уникальное искусство.
Юлия ГОЛОВИНА.
Фото из открытых источников.