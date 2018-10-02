Благое дело

Стала улица светлой
Много лет жители Искино мечтали, чтобы на их улицы пришел электрический свет. Как только наступал вечер, село погружалось в темноту. А село немаленькое – здесь 279 домов, проживает 1100 человек. Среди них много детей дошкольного и школьного возраста. В апреле 1992 года населенный пункт был включен в состав Искинского сельсовета в административные границы Кировского района. Но проблема оставалась нерешенной до осени этого года. И вот этот вопрос впервые был включен в повестку публичных слушаний по городскому бюджету Горсовета, подготовлен депутатский запрос и составлена заявка на финансирование проекта строительства сетей наружного освещения.
Жители наблюдали, как в их селе все пришло в движение. В начале октября состоялся запуск в эксплуатацию наружного уличного освещения. На центральной улице, где установили 36 опор, зажглись фонари, все засветилось яркими огнями. Теперь освещен и сельский клуб, и здания почты и администрации. Больше всего радуется детвора – теперь вечером светло на детской площадке и в хоккейной коробке.
Мечта сбылась благодаря активной совместной работе самих искинцев и народных избранников - депутатов от партии «Зеленые» Руслана Кинзикеева и «Единой России» Ирины Николаевой, а также благодаря содействию администрации города.
Строительство сетей наружного освещения в деревне Искино – один из примеров конструктивного взаимодействия депутатов с населением и властными структурами.
На Искинской теперь кипит жизнь и днем, и вечером.
- Дети могут играть, и в магазин можно вечером сходить, он работает до девяти часов вечера, - говорит Надежда Пестова.
«После проведенного приема граждан я очень благодарен жителям, моим избирателям, что удалось их убедить, что надо поверить в юридическую процедуру, ведь есть публичные слушания по бюджету, которые каждый год проходят в нашем Городском Дворце культуры», - комментирует депутат Горсовета Руслан Кинзекееев. Наружное освещение провели на большей части улицы Искинской. Установили светодиодные лампы, которые очень экономичны, их ресурса хватает на 10 лет. Со временем светом озарится вся главная улица.
Виктория ИВАНОВА.