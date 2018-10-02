Безымянный и долгожданный

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Турецкая православная церковь подала в суд на Константинополь Турецкая православная церковь подала иск в суд на Константинопольский патриархат и патриарха Варфоломея на фоне их решения приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, заявила РИА ...

Премьер Армении Пашинян подал в отставку Никол Пашинян ушел в отставку с поста премьер-министра Армении. Так он рассчитывает создать повод для роспуска парламента.