Безымянный и долгожданный

В Инорсе на месте, где еще пару лет назад был заброшенный пустырь, и лежали глыбы бетона, теперь расположился уютный сквер. Он пока не имеет названия, но уже готов принять калининцев. Главным его символом стала скульптура орла. Любой желающий может подойти к нему и загадать желание.
Торшерные светильники, скамейки, отсыпанные гравием дорожки и ель – так выглядит сквер сейчас. В его благоустройстве, высадке деревьев, организации субботников принимали все жители округи. И так, общими усилиями, невзрачный клочок земли превратился в комфортную зону отдыха.
- Уверен, что сквер будет пользоваться популярностью у калининцев. История его началась еще в 2016 году. Сегодня та территория, которая была благоустроена – это только начало, в дальнейшем этот сквер будем дальше развивать, - отметил глава администрации района Сергей Кожевников.
В перспективе рядом со спортивной площадкой с уличными тренажерами появится детский игровой комплекс, асфальтовое покрытие сменит брусчатка, а вдоль тропинок появится еще больше зеленых насаждений. В дальнейших планах – соорудить в этом сквере фонтан и открыть детское кафе. Поэтому сегодняшний день – только начало долгого и интересного пути по преображению Инорса.
- Мы лишь в начале пути, ждем меценатов и спонсоров, которые бы продолжили благоустройство нашего сквера и сделали его лучше. Работы еще очень много. Единственное мое пожелание – давайте беречь вместе и приумножать. Если не мы, то кто же? - подчеркнул первый заместитель главы администрации района Алик Велиев.
Настоящее украшение нового сквера - арт объект, автором которого является Герман Калимуллин, создавший для района скульптуры лошади с жеребенком и медведицы с медвежатами.
- Живу в Инорсе 24 года. Очень рада, что открылся сквер. Маленьким детям, да и нам, взрослым, негде было гулять с колясками. Теперь надеюсь будем с внуками приходить сюда постоянно, - говорит жительница дома №26 по ул. Т. Янаби Гульшат Бадретдинова.
Территория в один гектар, отведенная под сквер, в дальнейшем может быть расширена. Деревянные дома, расположенные вблизи, могут быть расселены, и зона отдыха растянется до часовни.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка
В 2017 году в рамках программы поддержки местных инициатив в районе благоустроили шакшинский сквер на улице Мелеузовской. В декабре открылся сквер возле дома по улице Ферина, 1/2, который стал тихой рекреационной зоной вблизи лесного массива.