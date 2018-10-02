-На старт… Внимание… Ма-а-арш!

Повинуясь команде, юноша отталкивается ногами от земли, и пролетает несколько метров. Кроссовки будто не касаются асфальта. Но это – лишь на первой из трех частей пути. «Выстреливший» подобно пуле, бегун замедляется, затем и вовсе сбивает дыхание. Под конец стометровки шаг его тяжел и размашист. Едва пересечена финишная лента, как секундант останавливает стрелку: в норматив уложился. А значит, готов к труду и обороне!
К сдаче норм ГТО демские школьники готовились весь год. Кто-то усиленно занимался общефизической подготовкой, кто-то бегом или отжиманием. Что неудивительно: заветный значок открывает перед его обладателем массу возможностей.
- Как известно, традиция берет начало еще со времен СССР. Сейчас она воскрешена в несколько обновленном виде. Проверить свою физическую форму могут граждане почти всех возрастов, после предъявления допуска от врача. Всего возрастных ступеней одиннадцать, а уровней сложности три - «золотой», «серебряный» и «бронзовый», - рассказал один из судей регионального Центра тестирования ВФСК «ГТО», - но особенное значение конкурс имеет все-таки для молодежи.
Это легко понять, поразмышляв над смыслом аббревиатуры. Готов к труду и обороне… Для человека, только вступающего в жизнь, эти простые слова – как еще один аттестат зрелости. Десятиклассник Фанир Гибадуллин, например, после школы собирается пойти в армию. Более того, парень мечтает о спецвойсках.
- Заранее делиться планами не буду, примета плохая. Но скажу, что в «учебку» хочу прийти уже подготовленным физически и морально. Чтобы, как говорилось в дисциплинарном уставе Советской армии, «стойко переносить все тяготы и лишения военной службы». А еще слышал, что с золотым значком есть шанс получить сержантские лычки, - говорит он.
У его друга Артема Белянина цель иного характера – восстановиться после травмы, ведь год назад он попал в автоаварию. Как признается юноша, значок для него – шанс доказать самому себе, что уже вошел в силу.
- Отжиматься, конечно,еще тяжело. Левая рука восстановилась не полностью в том смысле, что нужно нарастить мышечную массу. Но рентген показал, что кость цела, и врачи дали добро, - говорит он.
Конечно, едва ли не каждый сдающий надеялся выполнить самый высший норматив. Мальчишек и девчонок вполне можно понять: скоро поступать в вузы. И наличие «золотого» значка может дать дополнительные баллы. Получается, что быть здоровым не только престижно, но и выгодно.
В общей сложности нормативы ГТО в этот раз сдали несколько десятков подростков. Впрочем, этот проект рассчитан на широкие массы населения. Потому его в каком-то смысле можно назвать стратегическим. С одной стороны, выявляется общее физическое состояние, с другой – эффективный стимул, в особенности для молодежи. Таким образом, здоровье и хорошая форма становятся своего рода трендом. О том, к чему это должно привести, рассказала психолог Ирина Деверева.
- Известно, что физическое и психологическое состояния человека тесно связанно между собой. Например, накопившийся стресс можно снять, сбросив напряжение через бег, или плавание. Ум становится ясным, а в теле вырабатываются гормоны, поддерживающие активный тонус. Отдохнувший таким образом человек позитивен и действительно готов к созидательному труду.
Егор СОЛНЦЕВ.