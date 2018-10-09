ЗНАЙ НАШИХ!

Армия «башмачков» на тропе Лесоводов
В субботу любители скандинавской ходьбы вышли на соревнования «Быстрые башмачки – осень 2018», прошедшие в парке Лесоводов. Разрумянившиеся, с молодым задорным огоньком в глазах они легко прошли нешуточную дистанцию. Участники, в зависимости от возраста, проходили по 2, 3, 4 и 6 километров.
Соревнования получились веселыми, яркими, задорными, с баяном и песнями, музыкальной разминкой и, конечно же, командным духом.
С каждым годом «Башмачки» набирают обороты и переходят рамки городских. Александр Ягудин приехал из Новобулгаково, Дамир Шигапов привез команду из Кармаскалов. А из Белокатайского района приехала целая делегация во главе с заместителем главы администрации района.
- Будем и у себя внедрять скандинавскую ходьбу, проводить подобные соревнования, - говорит Лилия Мулланурова. - Надеемся на своего участника - мастера спорта, почетного гражданина района Рафаила Габитова.
Немного отдышавшись, спортсмены «элегантного возраста» говорили о том, что скандинавская ходьба поднимает тонус и хорошее настроение. Что пора перестать заглядывать в паспорт и взять в руки палки.
- Мы поздравляем друг друга и с Днем пожилых людей, и с недавно прошедшим Международным днем ходьбы, который во всем мире отмечается вот уже 25 лет, а в России – только четвертый год, - говорит жительница Советского района Гюльчатай Муланурова.
Она первой вступила на «нескользкую дорожку» и сподвигла своих подруг. Теперь эти женщины под чутким руководством Гюльчатай ежедневно выходят на тренировки. Она была здесь же с сыном и болела за своих.
- Вот что значит быть в форме, - еле отдышавшись, поделился 38-летний Олег Сакаев. – Пришел поддержать своих покупателей: у меня интернет-магазин по продаже скандинавских палок. Но сам занимаюсь редко. И вот результат – меня обогнал «башмачок», по возрасту годившийся в отцы!
- Мы занимаемся вот уже девять лет. Замечательно, что почитателей ходьбы становится все больше, да и шуточек типа того - «где вы лыжи потеряли» уже не слышно. У нас есть инструкторы в каждом районе, армия «башмачков» растет! – пояснила руководитель клуба «Свой ход» Зухра Муртазина.
- Нас уже спрашивают, когда откроются группы с детьми. Мы отвечаем: тренируйтесь пока со взрослыми. Но мы думаем об этом: если наберется пять ребят и больше, будем выделять инструкторов, - заверила Роза Алимбекова.
А художник Марина Лалаева пришла с мольбертом и кистями. Пока участники проходили дистанцию, она написала замечательную картину, которую обещала подарить спорткомитету района.
Участники всех возрастных категорий получили призы за 1-3 места от организаторов соревнований - Федерации альпинизма РБ, клуба скандинавской ходьбы «Твой ход!» и районного Комитета по физической культуре и спорту.
Ирина ШИПУНОВА.
КОРЗИНКА
Практиковать ходьбу с палками можно круглый год, невзирая на погодные условия. Первые занятия лучше провести под руководством опытного инструктора. Достаточно три-четыре тренировки, чтобы начать заниматься самостоятельно.
КОРЗИНКА
С любителями скандинавской ходьбы в сквере имени 50-летия Победы и парке имени Лесоводов занимается Зухра Муртазина, а в парке имени Якутова - Роза Алимбекова. По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефонам: 8-903-311-93-11 и 8917-44-000-16.