Одна из ста

Под урчание мотора трактора утрамбованная площадка приобретает все более четкие очертания. Информационный щит, установленный рядом, сообщает, что на пересечении улиц Союзной и Чкалова в Затоне возводится здание для музыкальной школы № 9 им. Адигама Искужина.
Торжественная закладка камня и капсулы в его основание состоялось в конце августа, а сегодня стройка кипит вовсю. На площадке, огороженной и оборудованной предупредительными знаками, начался важный этап – забивка свайного поля, которое отвечает за надежность и долговечность сооружения.
По решению Экспертного совета по бюджетным инвестициям РБ стройка вошла в перечень объектов в рамках проекта «Сто объектов к 100-летию республики». Тендер на строительство нового здания школы выиграл Трест «Башгражданстрой». Здесь состоялось выездное оперативное совещание с участием представителей администрации Ленинского района, Управления капитального строительства по РБ и подрядчика, которые обсудили ход работ.
Под школу возводится трехэтажное здание общей площадью более 1500 кв. м, где в одну смену смогут обучаться 150 детей. В нем будут обустроены 17 кабинетов для индивидуальных и групповых занятий и современный концертный зал.
- Затону, который сегодня активно развивается, детская музыкальная школа нужна. И она будет отвечать всем современным требованиям, - отметил глава администрации Ленинского района Дмитрий Масютин.
Напомним, учреждение было открыто в 1966 году и тогда насчитывало всего 75 учеников и два отделения – фортепианное и народное. Долгие годы школа размещалась в деревянном здании, расположенном на улице Пожарского, построенном в 1926 году и принадлежавшем Башкирскому речному пароходству. В бывшую химчистку (Ахметова, 300) музыканты перебрались два года назад, так как старое строение было признано пожароопасным. Однако оно, имея площадь чуть больше 500 кв. м, не вмещает всех желающих учиться музыке.
– У нас три хора, оркестр народных инструментов, класс скрипки. Мы - единственная музыкальная школа в микрорайоне, здесь трудятся три заслуженных работника культуры РБ, один заслуженный артист РБ, четыре преподавателя имеют высшую категорию, - рассказывает директор ДМШ Ахият Гаитбаев.
На сегодняшний день в музыкальной школе учатся около 300 ребят. В 2013 году она стала одним из победителей конкурса «100 лучших школ России».
Зиля БАДРИЕВА.