Одна из ста

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Совет Европы пригрозил исключить Россию Участие России в уставных органах Совета Европы будет прекращено, если Москва не внесет взносы в бюджет организации.

Октябрьский переворот в Тюмени. ЦСКА проиграл по пенальти Тюмень - ЦСКА Влияние финалистов ЦСКА и "Тюмень" последними, с опозданием на две недели должны были определить участника 1/8 финала – перенос произошел по взаимной договоренности команд.