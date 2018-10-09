Принуждение к чтению

- Вы даже не представляете, как мы вас ненавидели в 5 классе и как благодарны сейчас, - такими словами приветствовала Татьяну Харитонову мама ее выпускника.
А дело все в том, что учитель русского языка и литературы гимназии №82 считает, что любое воспитание – это принуждение. И любовь к чтению в современных реалиях тоже нужно прививать.
- Помогает ли такой метод?
- Он дает результаты, вырабатывается привычка. Ребята ведут читательские дневники, делают пересказы. Они знают, что я могу по одному лишь слову, предложению понять, воспользовались ли они Интернетом. Чтобы выполнить задание, вольно и невольно приходится вникать в суть произведения. И если какая-то книга ребенка зацепила, он начинает читать запоем.
- Сегодня много говорят о современных методах преподавания. В этом контексте, как быть с литературой?
- Учителю в данном случае не следует забывать о том, что наше литературное образование дает сбой. ЕГЭ по русскому языку показало, что выпускники не умеют читать и понимать даже небольшой по объему текст. А чтение вообще вышло за рамки их интересов, Интернет наводнили бесконечные «энциклопедии аргументов». Именно в том можно увидеть основную причину того, что с этого года изменились сами КИМы по русскому языку. Литературу вынесли за рамки предмета «Русский язык» вообще, предоставив возможность работать с текстом здесь и сейчас, проверяя навыки лингвистического анализа. На первый взгляд кажется, что читать школьнику теперь не нужно вообще, так как аргументации с опорой на читательский опыт больше не требуется.
Педагогическое сообщество неоднократно поднимало вопрос о пересмотре списка программных произведений. Ведь порой тексты, предлагаемые для чтения и изучения, сложны даже для искушенного читателя, в том числе и для учителя. По давно сложившейся традиции у нас принято думать, что в школе следует читать и анализировать сложную классическую литературу. Связано это с тем, что вдруг дети, став взрослыми, так и не откроют ее для себя. Радует то, что, несмотря на стремительное развитие информационных технологий, взрослые все равно испытывают неподдельный интерес к чтению, об этом свидетельствует разнообразие книг в магазинах. Конечно, выбор не всегда радует, но человек читающий рано или поздно все равно приходит к «сложной» литературе и находит в ней что-то свое.
- И это не единственная проблема?..
- Следующая трудность, с которой сталкивается учитель, - отсутствие свободных от идеологии, методически грамотных, системно выстроенных, глубоких учебников. Например, те, что мне нравятся, отсутствуют в перечне учебников, разрешенных методическим объединением. В старших классах вроде надобность учебников отпадает, но зато набор изучаемых произведений настолько велик, что нет времени на разбор текстов, и этот дамоклов меч ограничивает возможности учителя. В программах практически нет места современной литературе, а почему бы не познакомить старшеклассников с творчеством Веллера, Пелевина, Улицкой (а ведь можно и уфимских поэтов и писателей изучать), но как-то совесть не позволяет отодвигать классику, ведь три часа в неделю – катастрофически мало.
- Что же делать?
- Как же научить читать по любви, а не по принуждению? Это вряд ли возможно, потому что в образовательном стандарте нет даже понятия «читательская культура». Да, литература – инструмент воспитания патриотизма и толерантности, но, не воспитав читателя, мы не сможем с ее помощью благотворно влиять на подростка. Ведь только книга может познакомить его с разнообразным миром мыслей и чувств. Воспитание юного читателя – вот первостепенная задача. Я пытаюсь заинтересовать детей, например, почему бы не устроить онлайн-урок с известным писателем Александром Цыпкиным, произведения которого читают со сцены такие актеры, как Константин Хабенский. Сегодня много литераторов, пишущих о том, что интересно молодежи.
Беседовала Светлана ЯНОВА.