Растем и строимся

Сегодня в районе проживают почти 165 тысяч человек, что составляет 15 % населения Уфы.
Свою деятельность осуществляют более 16,5 тысяч организаций различных форм собственности, где трудятся свыше 120 тысяч человек, что составляет более 20 % работающих в городе.
На крупных и средних предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях работают почти 68 тысяч, Из них более 60 % заняты интеллектуальной деятельностью в управленческой, финансовой, деловой, образовательной и медицинской сферах.
Промышленный потенциал представляют 13 крупных и средних промышленных предприятий, 75% всей отгруженной продукции, приходится на ОАО «Фармстандарт – Уфимский витаминный завод».
В районе более 11 тысяч субъектов малого предпринимательства и 4,5 тысячи ИП, два крестьянско-фермерских хозяйства.
Доля занятых в них в общей численности занятых в сфере экономике составляет ориентировочно 40 %. Более 60 % предпринимателей заняты в торговле и оказании услуг населению.
В районе создаются и благоустраиваются зоны отдыха. Их - 17, в том числе 2 парка, 2 сада, 7 скверов и 6 аллей. Реконструированы сквер «Театральный», сад имени С. Юлаева, Пушкинская аллея, Софьюшкина аллея, сквер имени Ленина, пешеходная часть улицы Ленина, сквер по улице Гафури, парк «Ватан», сквер имени Маяковского.
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия на 7 участках улично-дорожной сети общей площадью почти 233 тысячи квадратных метров улиц Менделеева, Колгуевской, Файзи Гаскарова, Армавирской, Цюрупы, проспекта Салавата Юлаева, Демского шоссе.
Полностью преобразилась улица Менделеева, вдоль улицы и на территории, прилегающей к школе №19, выполнено обустройство пешеходных тротуаров, Завершен ремонт асфальтового покрытия улицы Авроры общей площадью свыше пяти тысяч квадратных метров, с устройством пешеходных дорожек с карманами для размещения мест отдыха горожан. Вдоль дороги силами коммунальных служб выполнено обустройство газонов.
Одним из наиболее крупных проектов развития инженерной инфраструктуры является строительство с реконструкцией инженерных сооружений и берегоукрепления на реке Белой.
В декабре прошлого года завершено строительство надземного пешеходного перехода на автодороге Уфа-Аэропорт в микрорайоне Спутник стоимостью почти 62 млн руб. Он оснащен двумя подъемными платформами и подсветкой, в составе проекта построен новый остановочный павильон.
Обновлены остановки на пересечении ул. Цюрупы и Пушкина, Чернышевского и Цюрупы, на улице Кирова и в микрорайоне Белореченский.
Укрепляется материально-техническая база Муниципального бюджетного учреждения по содержанию и благоустройству. Парк коммунальной спецтехники пополнился на 8 новых единиц на базе КамАЗов, в прошлом году приобретены бульдозер и навесное оборудование на колесный трактор МТЗ-82 на сумму почти 2,5 млн руб.
В микрорайоне Кузнецовский Затон по социальным программам в эксплуатацию введены 7 жилых домов. Рассматривается вопрос организации дополнительных маршрутов общественного транспорта для обеспечения комфортного проживания новоселов.
Также здесь открыт подростковый клуб, где есть кружки творческой направленности. В целях поддержания надлежащего состояния жилых домов осуществлен капремонт систем электроснабжения в 23, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в 16, кровель в 9, заменены лифты в 47 домах (всего 161 лифт)
По программе «Формирование современной городской среды» выполнены работы по благоустройству5 дворовых территорий многоквартирных домов, по второй программе «Уфимские дворики» - еще 9 дворов.
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» проведен ремонт на 6 участках улично-дорожной сети общей площадью более 160 тысяч кв. м по улицам Кувыкина, Караидельской, Тамбовской, Салавата, Расулева и на автодороге «Уфа-Аэропорт».
В перспективе планируется строительство улицы Ст. Кувыкина от Софьи Перовской до ул. Пугачева с устройством развязки, Айской на участке от проспекта Салавата Юлаева до ул. Менделеева, продолжения ул. Рабкоров до ул. С. Перовской.
В рамках акции «100 объектов к 100-летию образования Республики Башкортостан» продолжается выполнение работ второй очереди строительства с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белой.
Заканчивается реконструкция учебно-тренировочной базы футбольного клуба «Уфа» по ул. Элеваторной, 9. Начнется реконструкция Башкирского академического драматического театра им. М. Гафури. Также планируется реализация трех проектов предпринимательской акции «100 инвестиционных проектов – к 100-летию РБ». Празднование столетия Башкортостана совпадает с рядом других важных дат. Столетний юбилей поэта Мустая Карима, 100 лет со дня основания Башкирского театра драмы, 80 - Ансамблю народного танца имени Файзи Гаскарова, проведение Летних детских игр.
Также предстоит большой комплекс работ, направленных на дальнейшее благоустройство района и повышение качества жизни населения.
Подготовила Виктория ИВАНОВА