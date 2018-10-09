Юбилейный и долгожданный

- В Максимовке строится детский сад, который жизненно необходим микрорайону, когда ждать сдачи комплекса? – с таким вопросом обратилась в редакцию Виктория Б.
Напомним, что он включен в перечень 100 объектов к 100-летию образования республики и расположится на улице Сосновской и рассчитан на 195 мест. Общая его площадь - 3543,3 квадратных метра. Сегодня на строительной площадке работают 50 человек и 5 единиц техники.
- Сейчас здесь ведутся работы по облицовке внутренних стен керамикой, монтажу стропильной системы, утеплению фасадов, прокладке наружных сетей теплоснабжения и устройству входных групп, - сообщил глава администрации района Сергей Кожевников.
Отметим, что проблема размещения дошкольников, проживающих в Максимовке, решается альтернативно. Дошкольное учреждение организовано в здании 53-й школы, где несколько классов переоборудованы под группы. Как и в обычном садике, здесь организованы занятия и питание.
АгнияАСТАФЬЕВА.