На стыке времен

Проезжая по центральным артериям нашего района, можно отметить, как он меняется. Опрятные скверы, магазинчики формата «у дома», на горизонте – растущие многоэтажки. Но на второстепенных улицах можно увидеть и другую картину: покосившиеся, ржавые, заросшие травой гаражи возвращают в 90-е…
- «Ракушку» эту поставил еще мой отец. На заводе в счет зарплаты выдали листовое железо, вот он и решил. Не пропадать же добру! Да и «Жигуль» будет зимовать под крышей, - рассказывает житель Альшеевской Денис Матвеев.
Спустя годы на участке рядом возник полноценный кирпичный бокс, в котором стоит новенькая иномарка сына. Металлический короб же принял в себя разный хлам. Сломанное кресло (а вдруг пригодится), стол без одной ножки, шкаф с незакрывающейся дверкой. Впрочем, сама стальная конструкция тоже, мягко говоря, не украшала вид микрорайона. Неудивительно, что в один из дней рядом появился бульдозер.
- Документов на постройку нет, хозяева ее не демонтировали. Значит, будем сносить! – пояснили рабочие.
И показали разрешающую бумагу из администрации района. Все действительно по закону. Да и сами хозяева коробки с такой перспективой согласны.
Но вот загудел механический привод. Незыблемый в течение десятилетий, каркас смялся и оторвался от земли. Под вспышки фотокамер мобильных телефонов его погрузили в грузовик. Последним пристанищем гаража станет полигон ТБО.
- А помнишь, как ты еще мальчишкой сюда прибегал? Все тебе было интересно, что у машины под капотом? – обращается к Денису отец.
Попрощавшись, рабочие двигаются дальше. Ибо таких «приветов из прошлого» на Альшеевской и Магистральной несколько… Хотя демонтаж – это уже финальная стадия большой работы. Первым делом специалисты по благоустройству подтверждают отсутствие прав собственности. Затем «хозяину» выдается уведомление о необходимости сноса бокса-пережитка. И уже после на место прибывает техника. Так, в самое ближайшее время бригада демонтажа посетит следующие адреса: ул. Юматовская, 2б; ул. Альшеевская, 12а; ул. Магистральная, 9а и 11а; ул. Центральная, 33/1, 34 51. Также сносы пройдут на Дагестанской и Мусоргского.
Егор СОЛНЦЕВ.
Корзинка:
С дополнительной информацией можно ознакомиться в отделе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации района по адресу: ул. Левитана, 29/1. Также - по телефону 279-14-95.