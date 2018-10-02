Дворец встречает юбилей

Дворец культуры «Моторостроитель» в этом году отмечает красивую дату – 50 юбилейный сезон. Он вечно молод от детских голосов и хорошего настроения, которое уже полвека создают зрителю творческие коллективы. О том, чем сегодня живет родной для калининцев ДК и планах, мы беседовали с заместителем директора по организационно-творческой работе Наталией Корнеевой и художественным руководителем Олегом Болотовым.
- У каждого дворца культуры свои коллективы, которыми он может гордиться. О ком нельзя не сказать, говоря о «Моторостроителе»?
Олег Владимирович: У нас 18 творческих коллективов, из них десять удостоены звания «Народный», которое присуждает Министерство культуры. Еще три имеют статус «Образцовые». В городе всего два духовых оркестра, один из них у нас. Здесь, как и в других наших коллективах, можно проследить замечательную тенденцию – в «Моторостроителе» сложились свои династии. Когда-то в оркестре играли отцы, а сегодня их дети.
Если говорить о руководителях, то среди них тоже есть очень известные персоны. Например, заслуженный работник культуры РФ и РБ Любовь Богатырева – ведущий хормейстер республики.
Наталия Владимировна: Она ценный работник не только для нашего дворца, но и для всего города и республики. Мы гордимся тем, что она работает у нас на протяжении многих лет. Хор «Раздолье», которым она руководит, был основан еще в военные годы.
Вообще, у «Моторостроителя» своя атмосфера. Много лет им руководил очень творческий человек Лев Ефимович Пайкин, он посеял зерно семейной атмосферы. Во дворце есть еще одна особенность – существует преемственность поколений. Руководители растят себе смену. Например, когда-то в детском хореографическом ансамбле «Подснежник» Розы Карачуриной занималась Элеонора Хамадеева, которая пришла сюда трехлетней девочкой. Сегодня она наш педагог.
Надо отметить, что в свое время в башкирской вокальной студии «Сулпан» у нас занимался Радик Юльякшин, известный больше как Элвин Грей. Сначала играл на курае, а потом начал петь. У Галины Коршак, руководителя эстрадной «Юности», пела Земфира.
- Сезон 2018-2019 гг. – юбилейный. Наверняка, год станет насыщенным в плане праздничных мероприятий…
Н.В.: 30 января во дворце будет большой праздник. Все действо начнется еще на ступеньках крыльца и дойдет до четвертого этажа. Весь день мы будем показывать, чем живет наш дворец.
О.В.: Планируем проведение открытых уроков и мастер-классов. Их дадут и наши знаменитые «Раздолье», «Байрам», «Подснежник». А вечером на сцене пройдет торжественный концерт.
- В конце сентября завершен прием в студии и различные кружки. Какие занятия будут бесплатными?
О.В.: Все основные составы в любом коллективе занимаются на бесплатной основе. На самоокупаемости у нас находится первый год обучения, когда группы еще только формируются.
- А какие востребованы, несмотря на коммерческую основу?
О.В.: Курсы английского языка, они обойдутся 2000 рублей за 10 занятий. Много лет успешно работает студия раннего развития «Эстет». По субботам и воскресеньям к нам приходят дошколята, для которых составлено расписание из 5 уроков. Это самая дорогая студия, родители платят 2600 в месяц.
- Может быть, кто-то приезжает из другой части города только потому, что здесь работает конкретный преподаватель?
- Есть и такие. У нас занимаются жители Сипайлово, Шакши, Максимовки. Сама Любовь Ивановна Богатырева приезжает из Дмитриевки. А ведь вечерние репетиции заканчиваются только в 10 вечера.
- Что нового появилось в этом году?
О.В.: Театральная студия. Набор детей шел с 8-летнего возраста. Если у человека есть желание, то он может прийти и в 90. И такие случаи у нас были. Чаще получается так, что родители приводят ребенка, присутствуют с ним на первых репетициях.
Н.В.: Пока еще серьезных постановок у них никаких не было, так как занимаются они всего месяц, но на День пожилого человека воспитанники уже показали первые миниатюры.
- Помимо юбилейных мероприятий, у ДК насыщенная каждодневная жизнь…
О.В.: Все коллективы гастролируют. После Нового года «Подснежник» отправится во Францию, недавно из Испании с Международного фольклорного фестиваля вернулся народный ансамбль танца «Байрам», который представлял там всю Россию.
Н.В.: Наши коллективы приглашают на все городские праздники, мы с радостью участвуем. В пятницу в ДК мы провели два больших мероприятия, которые посетили 1500 зрителей. Художественный и творческий отделы представили совместную работу – спектакль «Здравствуй, школа» для 2 и 3 классов по сказке «Алиса в стране чудес». В следующем месяце проведем фестиваль для старших классов – «Поколение NEXT». Так как зачастую они остаются неохваченными, мы подготовили для них свою программу.
Мария АПКАРИМОВА.
Корзинка
Сегодня в «Моторостроителе» более 1000 воспитанников и 34 творческих работника.