Наше сердце любит…

В Саду имени Аксакова прошел «Кардиокросс». Он стал настоящим праздником сторонников здорового образа жизни. Всех пришедших встречали Сердце и Доктор и приглашали на веселый музыкальный флешмоб.
Акцию провели врачи республиканского кардиоцентра, к ним присоединились коллективы медицинских учреждений, студенты и преподаватели БГМУ, показав своим примером, что ЗОЖ – это залог прекрасного самочувствия и отличного настроения.
Праздник начался с музыкальной разминки на новой, уложенной брусчаткой танцплощадке. (Она появилась благодаря финансовой поддержке одного из городских банков). А затем участники пробежали кросс.
- Нашему сердцу нужна полезная нагрузка, а это значит, нужно любить ходьбу, бег, танцы, - рассказали врачи республиканского кардиоцентра. В это же время на территории Сада работал передвижной кардиомодуль «Центр здоровья». Уфимцы получили возможность проверить состояние своего главного органа не в стенах поликлиники, а на свежем воздухе.
-- Для нас это настоящий подарок, проверим свой «мотор», чтобы работал без сбоев, - говорили кировчане, пришедшие сюда.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Валерия ШАХОВА.
Накануне Всемирного дня сердца (он отмечается 29 сентября) по инициативе Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» в Уфе состоялась Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». Местом старта стала аллея в исторической части. В мероприятии приняли участие студенты вузов, волонтеры, сотрудники предприятий и организаций, сторонники здорового образа жизни.