На полпути к победе

Преподаватель английского языка гимназии № 39 Уфы Эмма Сафиуллина вошла в число 15 лучших учителей России.В Санкт-Петербурге объявили имена лауреатов первых испытаний Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018», которые продолжат состязание в следующем очном туре.Финалистов приветствовала заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина, отметившая, что каждый участник не только продемонстрировал свои выдающиеся профессиональные качества, но и по-новому открылся в этом конкурсе.Отметим, конкурсанты проходили испытания заочного и первого туров: «Интернет-ресурс», «Эссе», «Методический семинар», «Урок».Теперь участникам предстоит пройти второй очный, стартовавший 30 сентября. Он откроется заданием «Мастер-класс» и продолжится испытанием «Классный час». Сегодня, во вторник, их ждет «Образовательный проект».По итогам тура 3 октября в Москве будет объявлена пятерка финалистов, которые поборются на звание абсолютного победителя конкурса.Зиля БАДРИЕВА.