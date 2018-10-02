Голоса сердец

Международный день пожилых людей - особый праздник для старших граждан по всему миру. В поселке Нагаево его отметили с размахом и аншлагом – в зале как всегда нет ни одного свободного места.
Концерт под лирическим названием «Голоса наших сердец» приурочен и к значимой для Дворца культуры дате – пятилетнему юбилею хора народной песни «Бабье лето».
Именинники открывают бал: под аккомпанемент виртуоза баяниста-аккордеониста Владимира Матавина на сцену выходят солистки, и в тесных стенах Нагаевского ДК разливаются широкие русские напевы.
- Идея создания народного вокального ансамбля пришла в голову 5 лет назад, в ходе подготовки к 50-летнему юбилею Нагаевского дома культуры, - рассказывает руководитель Гульназ Сабитова. - Изучила историю создания певческих коллективов, существовавших еще во времена колхоза, и захотелось все возродить. Тогда в составе было всего 7 человек, но после этого концерта мы больше не расставались. Так и родился наш хор «Бабье лето». С каждым годом у нас появляются новые лица, к сегодняшнему дню разрослись до настоящего хора. Пришедшие к нам однажды остаются навсегда.
Солисты Государственного академического ансамбля имени Ф.Гаскарова Разиля и Ильназ Халиуллины, постоянные гости этой сцены, лихо отплясывают русский танец. Они еще не раз за этот вечер поразят гостей своим мастерством. Блистательные участницы «Дивы Аиша» в пышных костюмах словно явились прямиком из восточных сказок. Среди них есть и те, кто может причислить себя к людям элегантного возраста, но они не готовы покориться годам.
Любимых дедушек и бабушек пришли поздравить внуки - на сцене выступают вокальный ансамбль «Планета детства» и юные гимнасты, занимающиеся под руководством Екатерины Светлаковой. И словно в благодарность ребятишкам выходит хор с песнями, которые исполняли прабабушки и прадедушки.
Виртуозная игра на баяне в исполнении Лилии Хисметуллиной заставила дрогнуть не одно сердце. И неудивительно: ее талант был отмечен неоднократными победами на всероссийских состязаниях, в том числе 1 премией в Италии на международном конкурсе Пианелло Валь Тидоне.
- Мы знаем, что музыка обладает огромной силой, она не стареет и будет жить столько, сколько будет существовать человек, - рассказывает она.
Хор «Бабье лето» ведет активную творческую жизнь: многочисленные концерты, конкурсы и фестивали, бесконечные репетиции и душевные посиделки. Нагаевские солистки стали дипломантами всероссийского конкурса «Вдохновение», ежегодно забирают призы на фестивале «Я люблю тебя, жизнь».
Юлия ПАХОМОВА.