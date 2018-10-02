Башкирский характер переломил сибирский

Для футбольного клуба «Уфа» наступил момент истины: в 9-м туре первенства России на уфимском стадионе «Нефтяник» встречались аутсайдеры – две последние строчки турнирной таблицы занимали наша команда и красноярский «Енисей».
Подопечные Сергея Томарова не выигрывали уже давно – около семи недель, и после вылета из Лиги Европы и Кубка России у них остался только чемпионат страны, в котором нужно возвращать себе утраченные позиции.
И для этой цели календарь соревнований выдал вполне подходящий отрезок – 5 матчей с командами из «своей» весовой категории. Первый оппонент и вовсе шел до очной встречи на последнем месте.
Холодная дождливая погода и последние неудачные матчи минимизировали количество зрителей на трибунах – их набралось чуть больше трех тысяч, что является антирекордом нынешнего сезона.
Начали матч уфимцы по-хозяйски, но за весь первый тайм создали лишь пару опасных моментов: в первом из них Игорь Безденежных с убойной позиции привычно пробил выше ворот, а в самой концовке Дмитрий Сысуев с разворота нанес удар прямо в руки сибирскому голкиперу.
А гости использовали свой единственный шанс, когда после неожиданной для наших защитников подачи в штрафную площадь Михаил Костюков кивком головы легко перекинул мяч через Беленова – 0:1.
В перерыве игроки «Уфы» получили ценные указания от тренеров и сразу же ринулись вперед. Гол сделали футболисты, вышедшие на замены: Иван Пауревич головой скинул мяч на ход Вячеславу Кротову, который выбежал на вратаря и четко пробил в дальний угол впритирку со штангой – 1:1. На все про все хватило 18 секунд!
Затем за дело взялся давно не забивавший Сильвестр Игбун (Слай). В первой попытке он головой пробил значительно выше ворот, но это была лишь пристрелка. Несмотря на небольшой рост, нигериец высоко прыгает и неоднократно забивал голы со стандартных положений.
И после подачи углового в исполнении Тиля Слай опередил всех и буквально макушкой переправил мяч в дальний угол!
2:1, и теперь гости вынуждены были пойти большими силами вперед. В контратаке уфимцы могли забить и третий гол, но Кротов попал в голову защитнику.
Важная победа «Уфы», которая поднялась на 13-е место.
Следующие ее соперники - тульский «Арсенал», казанский «Рубин», «Урал» из Екатеринбурга и самарские «Крылья Советов». И в этих встречах можно и нужно набирать максимум очков.
Наставник «Уфы» Сергей Томаров:
— Получилась очень сложная игра. Учитывая наше турнирное положение и то, что вылетели из кубка, конечно, было эмоционально сложно в сегодняшнем матче. Когда пропустили при равной в принципе игре, и даже с небольшим нашим преимуществом, собрались и переломили ход очень сложного поединка.
Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп:
— Тяжелый матч получился. Пропустили курьезный гол — мы же атаковали весь первый тайм, вы видели. Но хорошо, что потом все сложилось удачно, и мы выиграли. Если честно, я верил до конца, что можем выиграть. Второй тайм начали в четыре защитника, перестроились. Эмоционально было тяжело, но, думаю, теперь все пойдет по-другому.
Марат ЛУТФРАХМАНОВ.
Фото Валерия ШАХОВА.