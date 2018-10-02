Столичный почерк Чистая суббота

За лето на улицах и во дворах города скапливается огромное количество мусора. В минувшие выходные сотрудники различных предприятий и неравнодушные уфимцы объединили свои усилия, чтобы навести в столице лоск. В общегородском осеннем субботнике приняли участие около 60 000 человек – работники жилищно-коммунальных служб, организаций, школьники и учителя, студенты колледжей и вузов. Они собрали более 4700 кубометров мусора, который вывезли на полигоны, сделав 386 рейсов. В работе им помогали 739 единиц техники.
Экологическая акция развернулась во всех районах города.
В Советском парк Якутова от опавших листьев и мусора очищали ребята из лицея №96 и студенты Финансового университета. А мини-сквер перед зданием администрации района по улице Революционной пополнился новыми саженцами.
В Кировском районе на генеральную уборку в сквер имени Нестерова вышли студенты колледжа БГПУ им.Акмуллы. На аллее по улице Пушкина сотрудники МУП «Горзеленхоз» вместе с сотрудниками администрации района высадили деревья-крупномеры. «Сажаем березы, которые привезли из питомника Кушнаренковского района», - пояснила старший мастер Венера Салимова.
На севере Уфы работа шла не менее активно. В субботнике приняли участие сотрудники администрации Орджоникидзевского района. Они собирали опавшую листву в сквере «Дубки», а также сортировали бытовой мусор в отдельные мешки - стекло, бумагу и пластик. Рядом дружно трудились работники Городского Дворца культуры. В сквере «Четыре сезона» на улице Блюхера собрали большой объем мусора – порядка 30 кубов. Понадобилось 3 рейса КамАЗов, чтобы его вывезти. А в Инорсе продолжилось благоустройство нового сквера, который расположился на площади, ограниченной улицами Ферина, Т. Янаби и бульваром Баландина.
Свой вклад в благоустройство и уборку города внесли и сотрудники администрации города. Они наводили порядок в парке «Первомайский», на улице Авроры (от «Президент-отеля» до Обской), лесополосах по Трамвайной и Блюхера, бульваре Ибрагимова (от ул. Запотоцкого до ул. Цюрупы), а также на территории, ограниченной улицами Пушкина – Гафури – Пятигорская – Алтайская – пер. Трактовая.
Общегородским субботником работа по наведению чистоты в городе не заканчивается. До 21 октября продолжается осенний месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению, стартовавший 17 сентября. С его начала на полигон ТБО уже вывезено порядка 6,5 тысяч кубометров мусора; отремонтировано и покрашено более 800 погонных метров заборов, ограждений газонов и детских площадок; 54 единицы детского игрового оборудования; более 250 контейнеров для мусора; завезено около 90 куб. метров чернозема, посажено более 180 деревьев и свыше 200 кустарников.
Продолжение темы на стр. 8
Алина Дмитриева.