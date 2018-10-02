Столичный почерк Чистая суббота

Новости партнеров

США полностью остановили поставки нефти в Китай Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между странами.

Россия простимулирует дедолларизацию налоговыми льготами Российские власти простимулируют участников внешнеторговой деятельности к расчетам в национальных валютах с помощью налоговых преференций и ускоренного порядка возврата НДС по экспортным поставкам.