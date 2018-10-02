К 80-ЛЕТИЮ РАЙОНА

Большая перемена
Однажды Л.Н.Толстой заметил: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель».
Слова, безусловно, можно отнести к Александру Леонидовичу Толстоноженко – замечательному человеку, скромному, интеллигентному, не привыкшему повышать голос на своих учеников, да этого и не требуется. Как говорится, в его классе муха пролетит – и ту услышишь. Ребята ловят каждое слово преподавателя, настолько увлекательно он рассказывает. Любимой истории Александр Леонидович посвятил больше сорока лет и еще почти четверть века руководил 44-й школой.
Все эти годы она была в числе первых по результатам олимпиад и высокое звание «Школа года» заслуживала неоднократно. Большое внимание здесь уделяют развитию спорта. Сам Толстоноженко – отличный теннисист. По вечерам в течение всего своего директорства он переодевался в тренировочный костюм и давал детям мастер-класс по теннису.
- Это его образ жизни, - говорит нынешний директор Азат Батыршин, - он еще и замечательный хозяйственник. Сколько сил, нервов, времени стоило ему строительство нового корпуса школы, ангаров и спортивных сооружений!
Александр Леонидович ведет уроки традиционно: насыщая современными техническими средствами - слайдами, видеорядом, все же главный упор делает на живое слово.
- Его ничто не заменит, - считает он. - Замечаю, что даже пятиклассник, который читает не очень быстро, отвечает на уроке моими словами. Я тоже выбрал свой предмет благодаря преподавателю. И сейчас нередко школьники говорят, что сначала полюбили учителя, потом – литературу, физику или историю. Нам нужно не слепо копировать зарубежный опыт, а, привлекая какие-то новые наработки, все-таки опираться на свой.
На его уроках раскрываются ребята даже с математическим складом ума. Особенно у детей высок интерес к истории Древнего мира, Средних веков.
Больше всего учителя сейчас беспокоит чрезмерное увлечение гаджетами. Он считает – чем больше электронная коммуникация входит в жизнь школьников, тем хуже для их физического и духовного развития. Дети стали меньше читать, страдает абстрактное мышление, пропадает чувство сопереживания. А он мечтает видеть своих воспитанников разносторонне развитыми.
- Такие дети есть, к примеру – семиклассница Александра Глухова. Она занимается единоборством, плаванием, танцами, много читает, у нее хорошо поставлена литературная речь. И все потому, что не тратит время на соцсети. Хотелось бы, чтобы таких ребят было больше,- сетует Александр Леонидович. - У преподавателей львиная доля времени тратится на ведение документации и составление отчетов, а ведь его можно было бы направить на учебно-воспитательный процесс. В то же время радует, что появились новые предметы: астрономия, основы народной культуры. А еще наш большой дружный коллектив – учеников и преподавателей - ждет большая перемена. Вскоре мы переселимся в прекрасное, светлое, просторное здание и перейдем на одну смену. Ребят замечательно приняли в другой школе, но они уже соскучились по «своему углу». С нетерпением ждут переезда, приходят и наблюдают, насколько продвинулось строительство. Будет больше возможностей для занятий спортом и внеклассной работы - развития интеллекта, гуманитарных способностей
Ирина ШИПУНОВА.
КОРЗИНКА
Справка «УВ»
Александр Леонидович Толстоноженко окончил БГУ в 1973 году по специальности преподаватель истории и обществоведения. Работает в школе с 1986 года. «Отличник образования РБ», «Заслуженный учитель РБ», имеет высшую квалификационную категорию.