Капля живого янтаря
Жители района рады открывшемуся новому сезону ярмарок. Площадь перед Дворцом молодежи полна: осенняя распродажа! Глаза разбегаются от оранжевых пузатеньких тыкв, золотистого лука и мешков с картофелем. Но царем на этой ярмарке был, конечно же, мед.
Сергей Алексеевич Тихонов из Белорецка - пчеловод в третьем поколении. Товар привезли не в бидонах, а в деревянных бочках.
- В деревянной таре он лучше всего хранится, вот мы и приобрели специальное оборудование, на котором наши бондари и мастерят таких красавцев, - пояснил он.
Татьяна Ямщикова приехала с мужем из Мелеузовского района, деревни Шаланы.
- Наше преимущество в том, что мы - кочевая пасека. Цветет липа – забираемся поближе к липе, цветет греча – ставим улей недалеко от поля. Также и с донником. Покупатель удивляется: какой душистый мед! Все правильно, потому что по-честному, сахаром пчел не кормим. Приезжаем к вам каждый год, лет десять уже. Спасибо организаторам, они поддерживают производителей. Где бы мы сбывали наш продукт? Возле Дворца молодежи площадка поменьше, но зато раскупают хорошо. Пробовали продавать и на площадке возле Дворца спорта, и даже в Деме – не то. Здесь условия хорошие и покупатели добродушные.
Сергей Яковлев из Белебеевского района не расстается с талисманом - деревянным мишкой, обнимающим бочонок. Достался он ему от отца, знатного пасечника. Сергей с детства помогал родителю и постепенно сам увлекся. Теперь это семейный бизнес. Хозяйство не маленькое - более ста семей.
- Ухаживаем за пчелками как за детьми. Они же такие труженицы. Собрав нектар, прилетают к вечеру в улей и – опять за работу, жужжат, машут крылышками, чтобы выпаривать из нектара влагу.
- Ох, хорош медок, густой, душистый! – расхваливает продукт Фануза-апа. Я их приметила с прошлого года. У всех понемногу набралась, а этот дольше всех стоял, не оседал. Да и приятен на вкус очень.
- Есть самоопыляемые растения, а есть и те, которым без пчел не обойтись, - рассуждает Алик Гарифуллин из Кушнаренково. - Чем больше пчела опыляет, тем больше растет цветов. И если пчела погибнет, то, думаю, плохо будет всем. Она работает на износ, потому и живет недолго. Нужно брать с нее пример.
А продукт у Алика особенный, все равно, что сироп шиповника – и на вкус, и на запах.
- Верно, - говорит он. – Вырастил целую «плантацию» кустов шиповника. Этот мед пользуется особым спросом, пожалуй, у меня одного такой.
А вот дедушка из Савалеево привез душистые травы: кипрей, герань лесная, липовый цвет, чабрец, шалфей. Все аккуратно упаковано и перевязано.
- Живу лесом, - говорит он. – Ягоды, грибы продаю и запасаю на зиму. А травами лечу и себя, и жену. А любимая моя – зверобой. И на вкус приятен, и полезен. Он нормализует давление, избавит от тревоги. Его я обычно завариваю вместе с душицей. Дед как ходячая энциклопедия. У него спрашивают, что от каких болезней. Отвечает степенно:
- С детства меня бабушка брала с собой в лес, объясняла, какое растение когда собирать, какие отвары делать. Вот так по жизни и иду с травами, книжки читаю, переписываюсь с умными людьми. Я ведь и сам излечился от двух болезней.
А вот и рыба. Возле нее (соленой, в маринаде, копченой) – очередь. Берут немного, знают, что через неделю появится свежая.
- У нас большая семья, - говорит Миннигуль Шариповна. – Отварю картошечки свеженькой да с селедочкой – милое дело.
А вот обступили зимний товар – валенки, варежки, теплые шапки, шарфы и шали. Продавец – бескомпромиссный. На предложение:
может, уступите? - возражает:
- Цена стабильная. Детские носочки – 150, взрослые – 250.
Женщину заинтересовали шали. Пересмотрела все, а больше приглянулась оренбургская паутинка – белая, пушистая. А протянуть можно через обычное колечко.
Привезли на сумках с колесиками и бабули-дедули свой товар: закатанные соленья да варенья. Очень аппетитно выглядят маленькие помидорчики с огурчиками, да вот попробовать нельзя – запечатано.
- Не острые? – спрашивает покупатель.
- Что вы! Для себя делаем, а избытки продаем, - отвечает Фануза-апа.
- Молодежи некогда возиться, - объясняет она. – Внук так и говорит: «Я лучше куплю, жалко на все это время тратить!». У нас с ним «бартер», - смеется она, - я ему баночку закрученную, а он мне – мясца.
Шестилетний Матвей, гуляя на ярмарке с мамой и бабушкой, проголодался. А здесь как раз и хлебная лавка попалась.
Берет сдобную булочку и начинает есть с аппетитом.
Бабуля смотрит на него с умилением:
- Раньше полно было ребятишек на улице – с куском хлеба, - делится она. – А теперь и не встретишь: на каждом шагу кафе да «Макдоналдсы». Это лучше, конечно, - посидеть спокойно да покушать.
Однако есть и те, кто запасается впрок. Мужчина по-деловому грузит в свой автомобиль мешки лука и картофеля.
- В гараж отправлю, - пояснил он. – Сам я строительством занимаюсь, на земле работать некогда. А это – всегда под боком. Ирина ШИПУНОВА.
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С продукцией собственного производства приехали фермеры из 25 районов республики. Богатый ассортимент натуральной продукции привезли сельчане Кармаскалинского, Архангельского, Уфимского, Чишминского, Аургазинского, Кушнаренковского районов.
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Пасечники на реализацию привезли более 3 тонн меда, средняя цена за килограмм составила 300-350 рублей.
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Овощеводы привезли более 18 т картофеля, 4,3 т лука, 1,3 т моркови, 625 кг свеклы. Картофель стоит 18-20 рублей за килограмм, морковь - 20-25, свекла - 20-28, лук - 20-22.