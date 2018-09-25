«Четыре сезона» как новый тренд

На пленарном заседании XXVI сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов уфимский мэр поведал гостям нашей столицы о новой концепции развития мегаполиса, реализуемой в Уфе.
- Уфа по праву считается одним из наиболее зеленых городов страны, - подчеркнул он. - Именно поэтому мы решили, что у нашего города есть все предпосылки для реализации проекта «Город в парке».
И в качестве одной из первых ласточек нового тренда гостям показали новый жилой комплекс «Четыре сезона», который вместе с «Idel Tower» составляет единый архитектурный ансамбль, ставший доминантой в северной части проспекта Октября. Уфа по своей структуре - город, вытянутый вдоль одной оси, и основной точкой деловой активности традиционно стал деловой центр города. Однако биполярность гораздо предпочтительнее для будущего развития города. И такой второй значимой точкой притяжения сегодня становится новый небоскреб. На сегодняшний день «Idel Tower» является современным высокотехнологичным жилым комплексом. Он представляет собой 31-этажный многофункциональный жилищно-деловой комплекс высотой 99,9 метра. «Смарт-парк Уфа» и небоскреб «Idel Tower» – новые знаковые объекты на карте Уфы, которые возводятся на средства частного инвестора.
В рамках реализации концепции «Город в городе» комплекс включает в себя детский сад, многопрофильный медицинский центр, предприятия бытовых услуг и трехуровневый подземный паркинг с лифтом. Предусмотрена смотровая площадка на верхних этажах для жильцов дома. В здании расположится четыре лифта с интеллектуальной системой оптимизации пассажиропотоков. Каждая кабина обслуживает определенные этажи. Лифты способны опускаться до уровня подземной парковки. На прилегающей к жилому комплексу территории планируется обустройство зоны отдыха, включающей в себя сквер, прогулочные и велодорожки...
Однако вопреки ожиданиям журналистов, основной темой экскурсии стали отнюдь не высотные корпуса и комфортабельные квартиры, а детская площадка, расположившаяся посреди двора. А она действительно поражает воображение. Во-первых, своим необычным дизайном и ландшафтом - ее рельеф напоминает лесную полянку с крутыми горками, зеленеющими безопасным покрытием. Во-вторых, в жилом комплексе действительно реализуется концепция городского двора без автомобилей. И это стало одним из ярких плюсов проекта — свободный двор. Его обеспечивает предусмотренный в здании трехуровневый подземный паркинг с лифтом и автомойкой. Здесь каждый автовладелец получает охраняемую стоянку, а территория двора становится полностью безопасна для прогулок с детьми и ограждена от посторонних. В-третьих, играющие на площадке дети всегда находятся под наблюдением, потому что здесь уже работают высокоинтеллектуальные системы «smart-city». В жилом комплексе предусмотрена система охраны, которая позволяет жильцам чувствовать себя максимально комфортно и безопасно. Но наибольшим сюрпризом для гостей стало еще одно оригинальное решение: стоит лишь сделать из двора несколько шагов, как ты оказываешься на ажурной мостовой конструкции, которая над прилегающей улицей выводит жителей дома прямо в сквер «Четыре сезона». Причем мостовой переход построен таким образом, что на нем нет ни единого лестничного пролета, что соответствует требованиям доступной среды. Теперь мамы с колясками могут спокойно выйти из лифта и спуститься по мосту в тихий уютный сквер с великолепными пешеходными дорожками. И это стало лучшей демонстрацией того, как в городе может реализовываться концепция «Город в парке». Ведь у каждого из нас время от времени возникает желание скрыться от бешеного ритма на лоне природы? Неспешно прогуляться в парке, наслаждаясь тишиной? Поиграть в нем с детьми, собрать букет из опавших кленовых листьев, слепить снеговика или порисовать мелками на асфальте? А кто-то любит совершать пробежки, кататься на лыжах, велосипеде или заниматься скандинавской ходьбой. Именно поэтому очень важно, чтобы такое место было рядом с домом, чтобы не приходилось далеко ездить. Именно на такой шаговой доступности лесных пространств и основана концепция «Город в парке».
- Как здесь хорошо дышится! - удивлялись гости. - Скажите, а грибы здесь растут? А как вам удалось вырастить такой сквер непосредственно рядом с будущим строительством? - засыпали они вопросами директора застройщика «Смарт-парк Уфа» Руслана Гадиева. И были приятно удивлены, что лес здесь был задолго до застройки проспекта. Ну и, конечно, все участники экскурсии погладили на счастье скульптурку задорной белки с орешком в руках.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Валерия ШАХОВА.